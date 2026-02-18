Live TV

Accident în Brăila: Un microbuz cu cinci oameni s-a răsturnat pe DN 21. Persoanele au fost transportate la Însurăței

Un microbuz în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat, miercuri dimineaţa, în afara părţii carosabile, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.

Cele cinci persoane erau conştiente la sosirea echipajelor de intervenţie şi, conform primei evaluări medicale, nu au necesitat îngrijiri de specialitate, scrie Agerpres.

„Persoanele implicate au fost preluate de o autospecială pentru transport victime multiple a ISU Suceava şi au fost transportate în localitatea Însurăţei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, colonelul Ştefan Stoian.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o ambulanţă SMURD şi un buldo-excavator din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Viziru.

Editor : Ana Petrescu

