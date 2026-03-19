Accident în București: o mașină a intrat în refugiul de tramvai. Doi pietoni au fost răniți și transportați la spital

accident tramvai auto
Foto: Marius Mitrică postare pe grupul de Facebok Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Un accident rutier a avut loc, joi, când o mașină a intrat în refugiul de tramvai, la intersecția Bulevardului Octavian Goga cu Nerva Traian, din Sectorul 3 al Capitalei. Doi pietoni care se aflau în stație au fost răniți și duși la spital, a anunțat Brigada Rutieră. 

ACTUALIZARE 15.12 Potrivit primelor informații, un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe Bd. Octavian Goga, ar fi pierdut controlul direcției de mers din cauze ce urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, a mai transmis Brigada Rutieră.

Autoturismul a pătruns în zona refugiului de tramvai, unde a surprins și a accidentat două persoane aflate în zonă. În urma impactului, cele două persoane rănite au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru tratament de specialitate.

Șoferul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu Drugtest, rezultatele fiind negative („zero”), au precizat polițiștii.

Pe durata cercetărilor, polițiștii au impus restricții de circulație pentru autoturisme și tramvaie pe sensul dinspre Calea Vitan către str. Nerva Traian.

Polițiștii Brigada Rutieră a Capitalei continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Știrea inițială

Victimele sunt conștiente până la acest moment, a mai spus sursa citată.

Un martor a semnalat acccidentul pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov și a spus că niște pietoni au fost răniți de autoturism, fiind conștienți, politraumatizați și preluați de SMURD.

El a mai spus că circulația a fost blocată spre pasajul Mărășești, iar la fața locului au venit mai multe echipaje SMURD, printre care și unul de descarcerare, și poliția.

accident auto tramvai 2
Foto: Marius Mitrică postare pe grupul de Facebok Info Trafic Bucuresti si Ilfov

