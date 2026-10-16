Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un autobuz destinat transportului de persoane s-a produs în municipiul Craiova. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, după ce au fost anunţate 20 de persoane implicate în eveniment. Şapte dintre acestea au nevoie de îngrijiri medicale, iar o persoană se află în stare critică, în stop cardio-respirator.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), având în vedere numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, pentru gestionarea eficientă a situaţiei şi acordarea asistenţei medicale celor afectaţi.

Din primele informaţii, şapte persoane necesită îngrijiri medicale. Una dintre victime se află în stare critică, fiind în stop cardio-respirator.

La locul accidentului intervin echipaje de pompieri şi personal medical, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului şi al victimelor multiple, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Intervenţia este în desfăşurare, iar informaţiile privind starea persoanelor implicate pot fi actualizate pe măsură ce autorităţile vor comunica noi date.

Editor : Ana Petrescu