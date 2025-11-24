Live TV

Accident în Delta Dunării: două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit. Un tânăr a fost rănit

Data publicării:
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Foto care are un caracter ilustrativ. Inquam Photos / Alex Nicodim

Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit în Delta Dunării, pe Canalul Mila 36. În urma impactului, una dintre ambarcaţiuni a ieşit de pe şenalul navigabil şi a intrat în mal, iar un bărbat de 29 de ani a fost rănit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică seara, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe Dunăre, în zona Canalului Mila 36 a avut loc un accident naval, scrie News.ro.

„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că s-a produs o coliziune între două ambarcaţiuni de agrement, una având ca şi pasager un bărbat de 29 de ani, din judeţul Tulcea, iar în cealaltă se aflau doi bărbaţi, de 48 şi 71 de ani, din judeţul Tulcea. În urma impactului prima ambarcaţiune a ieşit de pe şenalul navigabil şi a intrat în mal, iar bărbatul de 29 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : Ana Petrescu

