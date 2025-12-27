Accident în Timiș: Un bărbat beat și fără permis a lovit cu tractorul patru mașini parcate

Un bărbat din judeţul Timiş s-a urcat băut la volanul unui tractor neînmatriculat și a lovit patru autoturisme parcate în localitatea Satchinez. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere.

„Poliţiştii Secţiei 3 Rurale Sânandrei au reţinut un bărbat bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. În fapt, la data de 26 decembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DC37, în localitatea Satchinez, judeţul Timiş. Din verificările efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat de 58 de ani a condus un tractor agricol pe strada Crinului, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă şi acroşând patru autoturisme staţionate. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Timiş, citat de News.ro.

Din verificările efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu era înmatriculat sau înregistrat pentru circulaţia pe drumurile publice.

În urma incidentului, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

