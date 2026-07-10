Accident între un autobuz și un autoturism în Sibiu. Un copil și o femeie au ajuns la spital

Două persoane, între care un copil, au fost transportate, vineri, la spital în urma unui accident rutier produs între un autobuz şi un autoturism pe Calea Dumbrăvii din Sibiu.

„În accident au fost implicate un număr total de 20 de persoane, dintre acestea doar patru au avut nevoie de evaluare medicală. Este vorba de doi minori şi doi adulţi”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, scrie Agerpres.

În urma evaluării medicale, două victime au fost duse la spital.

„Echipajul SAJ a transportat la UPU Sibiu o femeie de 76 de ani care a suferit un traumatism de şold şi un traumatism de membru superior. Echipajul ISU a transportat la CPU Luther un minor de nouă ani”, a transmis Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

Celelalte două persoane evaluate (un minor şi un adult) au refuzat transportul la spital.

Editor : Ana Petrescu