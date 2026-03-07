Live TV

Foto Accident la Sibiu între o ambulanță SMURD și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Data publicării:
accident ambulanta sibiu 1
Foto: ISU Sibiu

Planul roşu de intervenţie a fost activat sâmbătă, la Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„La faţa locului sunt mobilizate o ambulanţă SMURD cu medic, trei ambulanţe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere şi ATPVM. Din primele informaţii, în accident este implicată o ambulanţă SMURD şi un autoturism”, au transmis reprezentanţii ISU Sibiu, scrie Agerpres.

accident ambulanta Sibiu 3
Foto: ISU Sibiu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu a anunţat că accidentul s-a produs pe bulevardul General Vasile Milea, la intersecţia cu strada Luptei. Traficul rutier se desfăşoară alternativ în zonă.

accident ambulanta Sibiu 2
Foto: ISU Sibiu

