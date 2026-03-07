Planul roşu de intervenţie a fost activat sâmbătă, la Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„La faţa locului sunt mobilizate o ambulanţă SMURD cu medic, trei ambulanţe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere şi ATPVM. Din primele informaţii, în accident este implicată o ambulanţă SMURD şi un autoturism”, au transmis reprezentanţii ISU Sibiu, scrie Agerpres.

Foto: ISU Sibiu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu a anunţat că accidentul s-a produs pe bulevardul General Vasile Milea, la intersecţia cu strada Luptei. Traficul rutier se desfăşoară alternativ în zonă.

Foto: ISU Sibiu

Editor : Ana Petrescu