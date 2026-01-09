Accident mortal în București: un pieton a fost ucis, în timp ce șoferul încerca să evite un alt autoturism

Un pieton de aproximativ 60 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit pe bulevardul Bucureștii Noi din Capitală de un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, care încerca să evite o altă mașină. Ambii șoferi au fost testați, rezultatele fiind negative, iar traficul este restricționat pe banda 1 de la strada Nuvelei către șoseaua Chitilei.

Potrivit primelor date, accidentul s-a produs în jurul orei 12:35, la intersecția cu str. Nuvelei, mai transmite Brigada Rutieră.

„Un bărbat în vârstă de 41 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Bucureștii Noi, dinspre Bd. Laminorului către Șos. Chitilei, iar când a ajuns la intersecția cu str. Nuvelei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi evitat un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, și a surprins și accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile”, precizează poliția.

La fața locului s-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă medicii au declarat decesul pietonului.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind „zero” și negativ.

Din cauza incidentului, traficul rutier este restricționat pe Bd. Bucureștii Noi, banda 1 de la str. Nuvelei către Șos. Chitilei.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

