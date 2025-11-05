Live TV

Accident mortal în Sectorul 6: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un tir pe bulevardul Iuliu Maniu

O persoană a murit în urma unul accident care a avut loc, miercuri seară pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6, informează Brigada Rutieră. Șoferul unui tir care se deplasa către A1 a lovit un pieton. Alcoolemia conducătorului auto era zero, potrivit rezultatelor cu aparatul etilotest.

„La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc pe bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6. Din informațiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bd. Iuliu Maniu dinspre str. Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor”, arată comunicatul de presă al Brigăzii Rutiere.

În urma accidentului de circulația pietonul a murit.

„Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ”, mai spune sursa citată.

Poliția efectuează cercetări la fața locului pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Circulația rutieră se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor până la finalizarea activității de cercetare la fața locului.

