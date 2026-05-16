Accident pe DN 67, în Gorj: patru persoane rănite după ce o mașină a lovit un copac

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe DN 67 Târgu Jiu – Horezu, în zona localității Polovragi, județul Gorj.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac.

În urma impactului, patru persoane au suferit leziuni, precizează sursa citată.

Traficul rutier în zonă este blocat, iar reluarea circulației este estimată după ora 20:30.

