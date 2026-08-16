Accident pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău. Un stâlp de electricitate a căzut pe șosea, traficul este blocat

O persoană a fost rănită, iar traficul rutier este blocat pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău, după ce un autoturism a lovit o mașină parcată și un stâlp de electricitate, care a căzut pe șosea, în zona localității Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj.

„Pe DN 1F Cluj-Napoca - Zalău, la kilometrul 53+100 de metri, în zona localităţii Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj, un autoturism a colizionat un autovehicul parcat şi un stâlp de electricitate, ce a căzut pe partea carosabilă”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

În urma impactului, o persoană aflată în autoturism a fost rănită și este evaluată medical.

Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers.

Editor : Ana Petrescu