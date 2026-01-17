Live TV

Accident pe DN6, Dolj: un șofer beat mort a intrat cu mașina într-un alt autoturism

Un agent de poliție ține în mână un aparat de măsurare a alcoolemiei în dreptul unei benzinării de pe Autostrada Soarelui pe 10 august 2021.
Foto: George Călin/Inquam Photos

Un bărbat a fost rănit într-un accident pe DN6, în Dolj, provocat de un șofer cu alcoolemie record de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, care nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din față.

Bărbatul a provocat un grav accident rutier în afara localității Beharca, din județul Dolj.

Din primele cercetări, a reieșit că un bărbat de 46 de ani, din comuna Ișalnița, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Craiova către Filiași, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autovehiculul din fața sa, condus de un bărbat de 52 de ani, din Coțofenii din Față, intrând în coliziune cu acesta, scrie Cronica Olteniei.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că șoferul abia se ținea pe picioare.

A fost testat cu aparatul etilotest și, într-adevăr, bărbatul avea o alcoolemie record, de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El fost dus și la spitalul unde i-au fost recoltate probe care vor fi analizate de Institutul de Medicină Legală. În funcție de rezultate, vor fi dispuse măsurile legale.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

