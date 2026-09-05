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Video Accident pe un traseu de mountain bike din Azuga. Un turist de 42 de ani, preluat cu elicopterul SMURD

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salvamont prahova
Foto care are caracter ilustrativ / Salvamont prahova Facebook
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Salvamontiştii din Prahova şi un elicopter SMURD au intervenit, sâmbătă, pentru salvarea unui turist care a suferit un accident în timp ce făcea mountain bike în zona staţiunii Azuga. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a suferit o fractură de claviculă şi a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov.

Accidentul a avut loc pe un traseu de mountain bike din zona staţiunii Azuga, de pe Valea Prahovei. Salvamontiştii i-au acordat victimei primul ajutor şi i-au imobilizat umărul.

„Salvatorii montani ajunşi la locul incidentului i-au imobilizat umărul şi l-au transportat pe targă, apoi, cu ajutorul UTV-ului, din pădure până în golul alpin, unde a aterizat elicopterul de la Punctul de Operare Aeriană Braşov”, transmit oficialii Salvamont Prahova, pe Facebook.

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După ce a fost coborât până în zona accesibilă elicopterului, bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD şi transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov pentru îngrijiri medicale.

Editor : Ana Petrescu

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