Un accident rutier în care a fost implicat un autocamion s-a produs, sâmbătă după-amiază, pe şoseaua de centură a municipiului Suceava, în zona localităţii Şcheia. Şoferul autotrenului este conştient şi cooperant şi a fost preluat de un echipaj SMURD pentru evaluare şi monitorizare medicală.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava informează că, sâmbătă după-amiază, pe şoseaua de centură a municipiului Suceava, pe raza localităţii Şcheia, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autotren, scrie News.ro.

Foto ISU Suceava preluată de News.ro

Potrivit sursei citate, la accident, intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

ISU Suceava precizează că şoferul maşinii de mare tonaj, conştient şi cooperant, a fost preluat de către echipajul SMURD şi este monitorizat din punct de vedere medical.

Editor : Ana Petrescu