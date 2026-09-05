Live TV

Foto Accident rutier pe centura Sucevei. Șoferul unui autocamion, preluat de un echipaj SMURD

Data publicării:
accident suceava
Foto ISU Suceava preluată de News.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un accident rutier în care a fost implicat un autocamion s-a produs, sâmbătă după-amiază, pe şoseaua de centură a municipiului Suceava, în zona localităţii Şcheia. Şoferul autotrenului este conştient şi cooperant şi a fost preluat de un echipaj SMURD pentru evaluare şi monitorizare medicală.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava informează că, sâmbătă după-amiază, pe şoseaua de centură a municipiului Suceava, pe raza localităţii Şcheia, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autotren, scrie News.ro.

accident suceava
Foto ISU Suceava preluată de News.ro

Potrivit sursei citate, la accident, intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

ISU Suceava precizează că şoferul maşinii de mare tonaj, conştient şi cooperant, a fost preluat de către echipajul SMURD şi este monitorizat din punct de vedere medical.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
A fost înșelată peste 13 ani, dar un singur lucru a făcut-o să divorțeze: "Așa ceva nu se uită"
Digi Sport
A fost înșelată peste 13 ani, dar un singur lucru a făcut-o să divorțeze: "Așa ceva nu se uită"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Crash on A66 South Bank
Noi arestări în Marea Britanie după accidentul în care au murit doi polițiști și cinci tineri. Numărul suspecților a ajuns la 17
The scene near the A66 in South Bank, near Middlesbrough following a fatal crash involving a police car and a Volkswagen Passat in which seven people died, including two police officers, following a police pursuit in the early hours of Saturday morning. T
12 arestări în Marea Britanie după accidentul în care au murit șapte oameni. Poliția indică legături cu crima organizată
ambulanta medicala misiune
Accident în Brașov: o ambulanță aflată în misiune s-a ciocnit cu un autoturism. Cinci persoane au ajuns la spital
accident microbuz sibiu
Șoferul autobuzului care a lovit 12 mașini în Mediaș, beat la volan. 22 de persoane au fost implicate: patru au ajuns la spital
girofar politia romana_fb
Patru răniți într-un accident în Constanța. Printre victime sunt și doi poliţişti care urmăreau un şofer care conducea haotic
Recomandările redacţiei
elevi si profesor pe holul unei scoli
Ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro: Cu ce provocări...
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Putin se va întâlni cu emisarii lui Trump și ordonă armatei să nu mai...
profimedia-1051938225
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă...
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Expert în apărare, despre deplasările emisarilor SUA la Moscova și...
Ultimele știri
Un avion F-4 Phantom s-a prăbușit în timpul unui show aviatic în Grecia. Aeronava a provocat un incendiu de proporții
Criminalul de război Ratko Mladic a fost omagiat la Belgrad de foşti camarazi şi oficiali sârbi din trecut şi prezent
SUA au lovit trei petroliere iraniene în Golf, ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Comparația Denis Drăguș – Daniel Bîrligea la FCSB! Motivul pentru care Gigi Becali a aruncat cu banii
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Comparația Denis Drăguș – Daniel Bîrligea la FCSB! Motivul pentru care Gigi Becali a aruncat cu banii
Adevărul
Povestea stațiunii Amara: drumul de la o cadă de lemn pe malul lacului la stațiunea de lux din perioada...
Playtech
Unde vor să se mute tinerii sub 30 de ani. Clasamentul orașelor preferate surprinde prin primele locuri
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rivaldinho a semnat! Unde a ajuns să joace la 31 de ani
Pro FM
Acum 20 de ani voia să divorțeze de soție, azi îi e mai recunoscător ca oricând. Snoop Dogg: "Mi-am dat seama...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum îi ajutăm pe copii să accepte că vacanța s-a terminat. Psiholog: „Validați emoția, însă fără să negociați...
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”