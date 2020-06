Accidente în lanț în București, din cauza asfaltului alunecos. Martori: „Derdeluș în miezul verii”

Mai multe accidente în lanț au avut loc marți în Sectorul 2 din București, din cauza carosabilului alunecos. Șoferii care au pierdut controlul volanului dau vina pe firma care a curățat strada și spun că soluția cu care a fost spălat carosabilul este alunecoasă. Firma de salubrizare a fost amendată cu 10.000 de lei.

„A dat cu gheață? Ăsta e ulei, serios! Derdeluș în miezul verii”, a fost reacția unor bucureșteni care au verificat asfaltul.

„Am căzut la intersecție de aici, cu bicicleta, am pus frână... am pus frână și am căzut fix în fund! În mijlocul intersecției! Am crezut că e apă, dar zici că e smoală! Uitați cum se patinează pe timp de vară”, a spus un alt bucureștean pățit.

Mulți dintrei cei care s-au aventurat în trafic au avut de suferit. Trei mașini s-au ciocnit, iar un bărbat a ajuns la spital, după ce a pierdut controlul scuterului pe care îl conducea.

Primăria Sectorului 2 a anunțat că operatorul de salubrizare a fost amendat cu 10.000 de lei pentru starea carosabilului. Și polițiștii de la Rutieră au dat o sancțiune de 5.000 de lei.

De cealaltă parte, reprezentanții societății spun că apa nu avea cum să transforme străzile în patinoare și cred că e vorba despre scurgeri dintr-un transport de combustibil.

„În momentul când am băgat săpun lichid în cisterne s-a dizolvat și s-a rezolvat probloema, s-a curățat asfaltul”, a declarat directorul firmei de salubrizare.

