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Video Accidente în lanț, pe două roți. Ce înseamnă să fii biciclist pe pistele din România: „Ai mari șanse să cazi”

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accidente piste de bicicleta
Pe lângă faptul că sunt puține, pistele de biciclete din România pot fi un real pericol. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Pe lângă faptul că sunt puține, pistele de biciclete din România pot fi un real pericol. Bicicliștii se pot trezi oricând cu pietoni în față, trec razant pe lângă mașini parcate, uneori chiar pe pistă. Nu puțini sunt cei care au ajuns la spital, după ce s-au accidentat. „Sunt prea înguste. Există un normativ care zace într-un sertar la Ministerul Dezvoltării din 2016, nu a fost aprobat”, spune președintele Federației Bicicliștilor din România, Radu Mititean.

O clipă de neațentie i-a provocat unui biciclist din Oradea o fractură de tibie.

„A derapat bicicleta, din cauza bordurii care era între pistă și trotuar”, explică bărbatul.

Prin accidente similare trec mulți alți bicicliști, inclusiv sportivi cu experiență. Octavian și-a fracturat cotul, la începutul acestui an.

„Ai mari șanse să cazi, roata nu mai trece dincolo de bordură și efectiv cazi, nu poți controla bicicleta”, spune Tavi Rogojan.

„Pistele despre care vorbim au fost realizate în conformitate cu documentațiile tehnice aprobate, dar și cu normele aplicabile în domeniu. Diferența aceea de nivel are chiar acest scop, de a delimita foarte clar pistele de biciclete de trotuar”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

Pistele sunt adesea mai înguste decât prevăd normele europene, adică minim un metru și jumătate pe sens.

„Majoritatea sunt prea înguste și nu au spații laterale de siguranță. Și atunci nu poți depăși, ai tot timpul un risc să acroșezi un pieton. Există un normativ care zace într-un sertar la Ministerul Dezvoltării din 2016, nu a fost aprobat”, spune președintele Federației Bicicliștilor din România, Radu Mititean.

„În marile orașe europene, procentul de populație care folosește bicicleta ca mijloc de transport ajunge și la 10%. Deși în România nu există statistici oficiale, estimările specialiștilor vorbesc de 1-2% procent de populație, până la maximum 4%”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

O altă problemă des întâlnită în marile orașe este cea a mașinilor parcate pe pistele pentru biciclete.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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