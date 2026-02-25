Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări

Un pompier din Piatra-Neamț, plt. adj. șef Paul Crăciun, a scos rapid o femeie dintr-o casă cuprinsă de flăcări din oraș, după ce a observat fumul negru ridicându-se în apropiere. „A intrat imediat în casă și a găsit o femeie speriată… a ales să o evacueze pe cel mai scurt traseu, prin fereastră, reușind să o pună în siguranță”, a transmis IGSU.

„Spirit de salvator, oriunde și oricând! Pentru Paul, ziua de ieri părea una obișnuită. Se afla la o stație de carburanți din municipiul Piatra-Neamț, când a observat fum negru ridicându-se dintr-o zonă de case”, arată postarea de miercuri, pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Fără să stea pe gânduri, Paul a alergat spre locul incendiului și a ajuns rapid la o locuință unde flăcările se manifestau la nivelul acoperișului. În urma evaluării rapide, a constatat că în interior se afla o persoană.

„A intrat imediat în casă și a găsit o femeie speriată, într-una dintre camere. În condițiile în care fumul devenea tot mai dens, iar flăcările se propagau cu repeziciune, a ales să o evacueze pe cel mai scurt traseu, prin fereastră, reușind să o pună în siguranță”, precizează IGSU.

Ulterior, femeia a fost preluată de ambulanța SAJ sosită la fața locului.

La scurt timp, colegii săi au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Plt. adj. șef Crăciun Paul este pompier din 2006 și a demonstrat încă o dată curaj și profesionalism. IGSU a încheiat postarea cu: „Felicitări, Paul, pentru curaj, reacție rapidă și pentru că ai demonstrat că un salvator nu rămâne niciodată indiferent!”.

