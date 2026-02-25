Live TV

Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări

Data publicării:
paul craciun pompier neamt
Plt. adj. șef Paul Crăciun. Foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania Facebook

Un pompier din Piatra-Neamț, plt. adj. șef Paul Crăciun, a scos rapid o femeie dintr-o casă cuprinsă de flăcări din oraș, după ce a observat fumul negru ridicându-se în apropiere. „A intrat imediat în casă și a găsit o femeie speriată… a ales să o evacueze pe cel mai scurt traseu, prin fereastră, reușind să o pună în siguranță”, a transmis IGSU.

„Spirit de salvator, oriunde și oricând! Pentru Paul, ziua de ieri părea una obișnuită. Se afla la o stație de carburanți din municipiul Piatra-Neamț, când a observat fum negru ridicându-se dintr-o zonă de case”, arată postarea de miercuri, pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Fără să stea pe gânduri, Paul a alergat spre locul incendiului și a ajuns rapid la o locuință unde flăcările se manifestau la nivelul acoperișului. În urma evaluării rapide, a constatat că în interior se afla o persoană.

Citește și: Un apel la 112 a salvat două vieți în Neamț: dispecerul ISU a coordonat evacuarea dintr-o locuință cu monoxid de carbon

„A intrat imediat în casă și a găsit o femeie speriată, într-una dintre camere. În condițiile în care fumul devenea tot mai dens, iar flăcările se propagau cu repeziciune, a ales să o evacueze pe cel mai scurt traseu, prin fereastră, reușind să o pună în siguranță”, precizează IGSU.

Ulterior, femeia a fost preluată de ambulanța SAJ sosită la fața locului.

La scurt timp, colegii săi au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Citește și: Un pompier aflat în timpul liber a salvat un tânăr de 19 ani dintr-o mașină avariată: „Sunt aici să te ajut”

Plt. adj. șef Crăciun Paul este pompier din 2006 și a demonstrat încă o dată curaj și profesionalism. IGSU a încheiat postarea cu: „Felicitări, Paul, pentru curaj, reacție rapidă și pentru că ai demonstrat că un salvator nu rămâne niciodată indiferent!”.

