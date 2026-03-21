Acuzații ale familiilor marinarilor după scufundarea remorcherului Astana: Nava nu era autorizată pentru manevră

remorcher astana midia
Operațiunile de căutare, suspendare

Rudele marinilor dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în Portul Midia au protestat sâmbătă, 21 martie, în fața sediului companiei, cerând explicații privind incidentul. Aceștia susțin că nava nu ar fi trebuit să efectueze manevra, în timp ce reprezentanții firmei afirmă că remorcherul era autorizat să participe la toate operațiunile specifice terminalului offshore.

„Sper să se facă dreptate! Remorcherul nu era autorizat să facă manevra, era autorizat să asiste mentenanța, aprovizionarea. Să răspundă cine a dat semnătura. Se contrazic. La început au declarat că remorcherul era doar pe asistare, apoi că putea să facă manevra, apoi iar că era pe asistare. Aveau manevre pe valuri foarte mari și când a plecat de acasă era foarte stresat de manevra asta. (…) Atunci erau condițiile bune, de asta s-a și insistat, se știa că se va strica vremea”, susține soția unui marinar.

De asemenea, o altă rudă punctează că remorcherul nu trebuia trimis pentru a efectua manevra.

„Ei au fost trimiși acolo cu un remorcher care nu avea ce căuta. Nu avea cârlig să desprindă în caz de urgență. Ei n-au mai făcut manevre să lege. Era doar de asistență, de schimbat ture, de transport și, eventual, împins al remorcher, de ghidaj, nicidecum să tragi un mastodont”.

Căutările au fost suspendate la doar câteva ore de la anunțul făcut de Ministerul Apărării Naționale. Condițiile meteo nefavorabile au dus la această decizie, însă  scafandri au reușit să ajungă la locul epavei, doar că aceasta se afla cu chila în sus.

„Condițiile meteorologice au fost si astazi dificile. Cu toate acestea au reusit sa ajunga la locul epavei. Din pacate nava se afla cu chila in sus, iar castelul remorcherului este ingropat in namol, ceea ce a facut imposibila intrarea in interiorul navei. In acest moment cautarile au fost suspendate”, se arată într-o precizare de presă.  

Ministerul Apărării Naționale a anunțat reluarea căutărilor din portul Midia. Astfel, 15 scafandri au fost trimiși în misiune. 

„Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia”, se arată într-un comunicat al MApN.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.   

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
Kremlin
4
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
5
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană...
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
Te-ar putea interesa și:
remorcher astana midia
Căutările scafandrilor la epava remorcherului Astana, suspendate din cauza condițiilor meteo
remorcher astana midia
„Nu e nimeni! Nu salvăm oamenii?” Noi imagini cu remorcherul scufundat în largul portului Midia
Cannes Film Festival 2025 - Amfar Gala
Kevin Spacey a ajuns la o înţelegere cu trei bărbaţi care îl acuzau de agresiuni sexuale şi evită astfel un nou proces
remorcherul astana
Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut
remorcherul astana
Căutările marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana au fost oprite din cauza vremii
