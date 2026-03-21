Rudele marinilor dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în Portul Midia au protestat sâmbătă, 21 martie, în fața sediului companiei, cerând explicații privind incidentul. Aceștia susțin că nava nu ar fi trebuit să efectueze manevra, în timp ce reprezentanții firmei afirmă că remorcherul era autorizat să participe la toate operațiunile specifice terminalului offshore.

„Sper să se facă dreptate! Remorcherul nu era autorizat să facă manevra, era autorizat să asiste mentenanța, aprovizionarea. Să răspundă cine a dat semnătura. Se contrazic. La început au declarat că remorcherul era doar pe asistare, apoi că putea să facă manevra, apoi iar că era pe asistare. Aveau manevre pe valuri foarte mari și când a plecat de acasă era foarte stresat de manevra asta. (…) Atunci erau condițiile bune, de asta s-a și insistat, se știa că se va strica vremea”, susține soția unui marinar.

De asemenea, o altă rudă punctează că remorcherul nu trebuia trimis pentru a efectua manevra.

„Ei au fost trimiși acolo cu un remorcher care nu avea ce căuta. Nu avea cârlig să desprindă în caz de urgență. Ei n-au mai făcut manevre să lege. Era doar de asistență, de schimbat ture, de transport și, eventual, împins al remorcher, de ghidaj, nicidecum să tragi un mastodont”.

Operațiunile de căutare, suspendare

Căutările au fost suspendate la doar câteva ore de la anunțul făcut de Ministerul Apărării Naționale. Condițiile meteo nefavorabile au dus la această decizie, însă scafandri au reușit să ajungă la locul epavei, doar că aceasta se afla cu chila în sus.

„Condițiile meteorologice au fost si astazi dificile. Cu toate acestea au reusit sa ajunga la locul epavei. Din pacate nava se afla cu chila in sus, iar castelul remorcherului este ingropat in namol, ceea ce a facut imposibila intrarea in interiorul navei. In acest moment cautarile au fost suspendate”, se arată într-o precizare de presă.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat reluarea căutărilor din portul Midia. Astfel, 15 scafandri au fost trimiși în misiune.

„Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia”, se arată într-un comunicat al MApN.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.

