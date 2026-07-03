Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din fonduri publice locale. Președintele a promulgat legea

Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din fonduri publice locale, arată un act normativ care completează Legea 481/2004 privind protecţia civilă, promulgat vineri de preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit legii promulgarte vineri de președinte, la articolul 21 din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, se introduce un nou alineat: „La solicitarea asociaţiilor de proprietari, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanţarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparaţii şi întreţinere, respectiv realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, după caz, a fondului privat de adăpostire situat în condominii de tip bloc”.

Potrivit datelor prezentate într-un raport al Curţii de Conturi, Bucureştiul şi judeţul Ilfov au cele mai multe adăposturi de protecţie civilă, respectiv 588, însă doar 1 din 3 adăposturi este operaţional.

Judeţul Dolj are 213 adăposturi, Galaţiul are 185, Prahova are 183 de adăposturi, Constanţa - 114, Bihor 96 şi Braşov 93.

La polul opus sunt 7 judeţe care au mai puţin de 8 adăposturi pentru protectia civililor în caz de conflict armat.

În Caraş-Severin există 8 astfel de adăposturi, în Tulcea sunt 6, în Dâmboviţa şi Buzău câte 5, judeţele Vrancea şi Giurgiu au câte 3 adăposturi, în timp ce judeţul Neamţ are doar un adăpost.

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Editor : B.P.