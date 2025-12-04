Live TV

„Adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni”. Apelul experților pentru a combate nostalgia comunistă și legionară din România

Matthew Garvey
profimedia-0073894216
Sursă foto: Profimedia
Din articol
Ce fel de „măsuri ferme” ar trebui adoptate pentru a combate nostalgia pro-totalitară Scrisoarea deschisă publicată de IICMER

„Adevărul istoric trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni”, a transmis pentru Digi24.ro Daniel Șandru, președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Declarația vine în contextul în care instituția pe care o conduce a publicat pe 4 decembrie o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, susținută și de reprezentanți ai societății civile, prin care cere „acțiuni ferme” pentru a contracara fenomenul nostalgiei pro-totalitare.

IICCMER a publicat pe 4 decembrie o scrisoare deschisă, susținută de istorici, filozofi, sociologi, actori și jurnaliști (printre alții), prin care cere președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan să „manifeste fermitate decizională în ceea ce privește caracterul tot ma insidios al nostalgiei pro-totalitare”.

„Nu putem accepta faptul că Statul român își predă pe tavă cetățenii, în special tinerii, unor forțe care urmăresc prin manipulare doar remodelarea mentalului colectiv și distorsionarea percepțiilor, pentru ca, pas cu pas, în viitor, societatea să ajungă în pragul acceptării ideologiei unui regim dictatorial”, se arată în scrisoarea deschisă publicată de IICCMER.

„Timpul acțiunii ferme a sosit”, subliniază semnatarii scrisorii. Digi24.ro l-a contactat pe președintele IICCMER pentru a detalia care sunt așteptările de la președinte și premier.

Ce fel de „măsuri ferme” ar trebui adoptate pentru a combate nostalgia pro-totalitară

Daniel Șandru a amintit de cercetarea IICCMER, publicată pe 24 noiembrie, care arată că tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la propagandă pro-Ceaușescu și idei extremiste. Detalii, pe larg, aici.

„Ar trebui să existe un cadrul legislativ mai ferm de intervenție al CNA, în colaborare directă cu ANCOM, astfel încât aceste formule de diseminare a elementelor la nivel de discurs public, specifice nostalgiei pro-totalitare, să fie scoase în afara jocului”, a explicat Daniel Șandru pentru Digi24.ro.

Daniel Șandru mai vorbește despre nevoia de a merge „la firul ierbii” prin caravane educaționale și de nevoia de a „aduce în atenția publicului larg adevărul istoric cu privire la ce au însemnat cele două forme de regimuri totalitare - regimul interbelic legionar și regimul național-ceaușist”.

„Ideea este că noi trebuie să spunem adevărul și să facem în așa fel încât adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni, mai ales cei predispuși, din varii motive, cele mai multe ținând de carențele educaționale, la acest fenomen amplu de manipulare”, a adăugat Daniel Șandru.

Președintele executiv al IICMER a mai subliniat că statul român „poate dezvolta anticorpi” dacă aplică strategiile gândite deja pentru combaterea extremismului, dacă rezolvă inechitățile sociale și economice din societate, dar și dacă politicienii „nu cad în mirajul unui efect de imitație al populismului extremist”, folosind discursuri populiste pentru a atrage voturi.

„Problema fundamentală pentru o democrație fragilă, specifică unei societăți care nu are o tradiție democratică, este aceea că nu își permite să fie tolerantă cu cei care sunt intoleranți la adresa sa”, a adăugat Daniel Șandru.

Reamintim că Digi24.ro a demontat, cu ajutorul experților, mai multe mituri ale „raiului” comunist care circulă în mediul online: 

Scrisoarea deschisă publicată de IICMER

Redăm, în continuarea, scrisoarea integrală publicată de IICCMER și susținută de reprezentanți ai societății civile:

„Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), alături de personalități ale spațiului public, fac un apel public către înalții reprezentanți ai statului român, Domnul Nicușor Dan, Președintele României și Domnul Ilie Bolojan, Prim-Ministrul Guvernului României, pentru a manifesta fermitate decizională în ceea ce privește contracararea fenomenului tot mai insidios al nostalgiei pro-totalitare care amenință fundamental valorile și instituțiile democratice.

Peste câteva zile, vom marca împlinirea a 36 de ani de la momentul eliberării României de teroarea unui regim ilegitim și criminal, un sistem totalitar care, prin atrocitățile sale, a lăsat urme adânci în conștiința noastră colectivă. În tot acest timp, pentru fiecare an petrecut în întunericul comunismului, pentru fiecare viață curmată, pentru fiecare destin ghidat de fanatismul unui dictator, am avut obligația morală să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca acea istorie îngrozitoare să nu se repete vreodată.

Însă astăzi trebuie să recunoaștem cu sinceritate că ne-am îndepărtat semnificativ de această datorie fundamentală. Nu este un moment de capitulare, nici de resemnare, ci unul pentru asumarea unui adevăr dureros, dar necesar: asistăm pasivi la un asalt furibund, coordonat sistematic, menit să rescrie și să distorsioneze realitatea istorică a trecutului recent. În aceste condiții, ne aflăm în fața unui pericol existențial pentru memoria și identitatea societății romanești.

Crimele regimului comunist, represiunile Securității, restricțiile asupra libertăților fundamentale, foametea, frigul și suferința sunt, din păcate, banalizate astăzi și înlocuite prin campanii de rescriere a istoriei și de albire a trecutului totalitar.

Într-un Stat care proclamă valori democratice profunde, aceste atrocități sunt negate sau prezentate într-o lumină distorsionată, fiind înlocuite cu materiale de propagandă pro-totalitară. La 36 de ani de la Revoluție, România democratică este sufocată cu rafturi întregi de suveniruri care glorifică regimul comunist, este asaltată de politicieni care susțin public că Nicolae Ceaușescu a fost un patriot și este copleșită de zeci de mii de postări online generate de ferme de trolli și boți, în care perioada comunistă este prezentată ca o epocă de glorie, benefică pentru națiune.

Nu putem accepta faptul că Statul român își predă pe tavă cetățenii, în special tinerii, unor forțe care urmăresc prin manipulare doar remodelarea mentalului colectiv și distorsionarea percepțiilor, pentru ca, pas cu pas, în viitor, societatea să ajungă în pragul acceptării ideologiei unui regim dictatorial.

Nu putem tolera incapacitatea de a mobiliza resursele necesare pentru a contracara strategic această amenințare.

Domnule Președinte, Domnule Prim-Ministru,

Timpul acțiunii ferme a sosit. Este imperativ să utilizăm toate instrumentele democratice și resursele instituționale pentru a opri acest fenomen nociv, care riscă să erodeze fundamentul moral și valoric al națiunii noastre.

Avem, mai mult ca oricând, o datorie față de viitorul tinerilor acestei țări, cât și față de trecutul părinților și bunicilor noștri care, acum aproape 36 de ani, au strigat cu disperare și curaj „Libertate!”. Libertatea și democrația sunt valori sacre, inalienabile, pe care nu avem dreptul să le negociem și a căror devalorizare nu putem să o permitem”

