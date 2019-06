Adina Apostol, supraviețuitoare de la Colectiv: „Nu s-a schimbat nimic în cluburi, în spitale e și mai rău”

Au apărut imagini noi de la incendiu din clubul Colectiv, petrecută în noaptea de 30 octombrie 2015, când în 153 de secunde au fost secerate 65 de vieți, iar alți 160 de oameni au suferit traume pe viață.

Adina Apostol este supraviețuitoare a acestei tragedii și spune că noile imagini nu pot schimba situația, dar pot confirma ceea ce au relatat cei care au fost acolo.

„Pot doar să confirme că totul s-a întâmplat cu o repeziciune uriașă și nu a fost timp de reacție și nu am fi avut loc și timp să ieșim pe ușa aceea”, a declarat la Digi24 Adina Apostol.

Întrebată dacă s-a schimbat ceva de atunci, pentru că au trecut, iată, aproape patru ani, Adina Apostol a răspuns: „Dacă mă uit așa, la concerte sau cluburi, nu s-a schimbat nimic, adică știm prea bine. Am crezut că suferința prin care am trecut noi și suferința prin care am trecut văzându-ne prietenii murind în spitalele astea infecte din București va schimba ceva, va mișca ceva, însă vedem că e la fel, poate chiar mai rău, din ce în ce mai rău în spitalele noastre”.