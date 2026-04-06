Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuarele din București, pentru a împiedica șoferii să mai parcheze

Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook
Șoferii care parchează pe trotuare și spații verzi, amendați

Administrația Străzilor a început montarea de stâlpișori pe trotuare pentru a împiedica șoferii să mai parcheze pe acestea și pentru ca pietonii să circule în siguranță. Măsura vine la solicitarea primarului general al Capitalei Ciprian Ciucu, care a cerut această intervenție în urmă cu o lună, după ce s-a deplasat prin oraș împreună cu o echipă din municipalitate.

„Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată! Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. «Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!». Zis și făcut! Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul”, au scris reprezentanții Primăriei Capitalei, luni într-o postare pe Facebook.

Luni, stâlpișorii au fost montați în zone centrale precum Academia Română și Sala Palatului. De asemenea, au fost eliberate trotuarele de pe Strada Valter Mărăcineanu și la intersecția de la Cathedral Plaza a străzilor Luterană și Berthlot, precum și pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion, mai spune sursa citată.

Municipalitatea precizează că, în paralel, polițiștii locali sancționează șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiile verzi, în special acolo unde există locuri de parcare cu plată în apropiere.

„Azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

