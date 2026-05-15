Afaceri ilegale cu pesticide la Petroșani: 45 de litri și 20 kilograme de produse periculoase, confiscate de polițiști

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara au indisponibilizat zeci de litri și kilograme de substanțe periculoase în urma unor controale desfășurate la Petroșani, în cadrul planului național „FITOS 2026”. Au fost constatate nereguli în două puncte de lucru, fiind întocmite dosare penale și ridicate 45 de litri și 20 de kilograme de erbicide, fungicide și insecticide, inclusiv produse expirate sau deținute ilegal.

IPJ Hunedoara informează, vineri, că în timpul controalelor la puncte de lucru - fitofarmacii şi la alte societăţi comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu produse fitosanitare - poliţiştii au constatat mai multe nereguli privind depozitarea şi comercializarea substanţelor periculoase, scrie News.ro.

„În urma verificărilor, au fost constatate două infracţiuni şi s-au indisponibilizat 45 de litri şi 20 de kilograme de produse de protecţia plantelor, constând în erbicide, fungicide şi insecticide”, precizează sursa citată.

Potrivit IPJ Hunedoara, poliţiştii au întocmit două dosare penale pentru trafic cu produse sau substanţe periculoase, respectiv neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri.

În primul caz, la un punct de lucru din municipiul Petroşani, poliţiştii au descoperit cantitatea de 45 litri şi 20 de kilograme de produse pentru protecţia plantelor depozitate în vederea comercializării, deşi societatea nu era autorizată ca fitofarmacie şi nu deţinea certificat de înregistrare emis de unitatea fitosanitară competentă. În cel de-al doilea caz, la o fitofarmacie verificată, au fost identificate 15 recipiente din plastic conţinând produse de protecţia plantelor, care aveau termenul de valabilitate expirat şi deveniseră deşeuri periculoase, nefiind predate către un operator economic autorizat în vederea eliminării, precizează sursa citată.

Întreaga cantitate de substanţe şi deşeuri periculoase identificată a fost indisponibilizată şi lăsată în custodia persoanelor juridice implicate, fiind dispusă predarea acesteia către operatori economici autorizaţi, pentru eliminarea în condiţii legale şi de siguranţă.

Editor : Ana Petrescu