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Ai lucrat în România și în străinătate? Când poți primi pensie din două țări și cum sunt luați în calcul anii de muncă

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Pensia comunitară. Foto Getty Images
Pensia comunitară. Foto Getty Images
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Din articol
Cine poate beneficia de pensie comunitară Cum se calculează suma primită din fiecare țară De ce pensiile din două țări pot începe la date diferite Unde se depune cererea de pensionare Ce acte sunt necesare pentru pensia comunitară

Românii care au lucrat în țară și în alte state europene pot valorifica perioadele de asigurare acumulate în fiecare sistem atunci când solicită pensia. Acestea sunt luate împreună în considerare pentru stabilirea dreptului, însă fiecare stat calculează și plătește suma care îi revine, potrivit propriei legislații. Plățile pot începe la date diferite, deoarece vârsta legală de retragere din activitate nu este aceeași în toate țările.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) folosește denumirea de „pensii comunitare” pentru drepturile stabilite în cazul persoanelor care au desfășurat activități profesionale în mai multe state membre.

Cine poate beneficia de pensie comunitară

Procedura îi privește pe cei care au realizat perioade de asigurare în România și în alte state ale Uniunii Europene. Regulile de coordonare se aplică și în relația cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Potrivit CNPP, pentru verificarea stagiului necesar obținerii unei pensii din sistemul public românesc, anii realizați în țară sunt însumați cu perioadele confirmate de instituțiile competente din celelalte state. 

Astfel, dreptul la pensie poate fi recunoscut și unei persoane care nu ar îndeplini condiția de stagiu doar pe baza activității dintr-o singură țară. Plata rămâne însă în sarcina fiecărui stat pentru drepturile stabilite potrivit propriilor reguli.

Cum se calculează suma primită din fiecare țară

Pentru calculul european, fiecare instituție stabilește mai întâi o pensie teoretică luând în considerare toate perioadele confirmate. Din aceasta determină partea corespunzătoare timpului în care persoana a fost asigurată în statul respectiv, potrivit principiului pro rata temporis. Dacă solicitantul are dreptul și la o pensie calculată exclusiv pe baza perioadei realizate acolo, cele două rezultate sunt comparate, iar instituția acordă suma mai avantajoasă.

Pentru o perioadă de asigurare mai mică de un an se poate aplica o regulă specială. Comisia Europeană precizează că unele țări nu acordă o pensie distinctă pentru un interval atât de scurt, însă lunile respective nu se pierd: ele sunt luate în calcul în țările în care persoana a fost asigurată mai mult timp.

De ce pensiile din două țări pot începe la date diferite

Vârsta legală de pensionare diferă între state. În consecință, îndeplinirea condițiilor în România nu deschide automat, la aceeași dată, și dreptul la plata pensiei dintr-o altă țară. CNPP precizează că solicitantul nu trebuie să îndeplinească simultan condițiile de pensionare în toate statele implicate: fiecare parte se acordă numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute de statul care o plătește.

Partea cuvenită dintr-un alt sistem public se plătește atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în respectivul stat, inclusiv cele referitoare la vârstă. Comisia Europeană avertizează că suma primită se poate modifica atunci când pensionarea nu are loc simultan în toate țările. Din acest motiv, instituția recomandă verificarea din timp a condițiilor în fiecare stat în care persoana a lucrat.

Unde se depune cererea de pensionare

Cererea de pensionare se depune, de regulă, la instituția competentă din țara în care locuiește solicitantul (loc de ședere permanentă). Dacă acesta este stabilit într-un alt stat membru și a fost asigurat acolo, instituția respectivă comunică și cu autoritățile din România, fără să fie necesară deplasarea solicitantului în țară.

În cazul în care nu a fost niciodată asigurat în statul de domiciliu, cererea este transmisă instituției din țara în care a lucrat ultima dată.

Ce acte sunt necesare pentru pensia comunitară

Cererea de pensionare trebuie însoțită de documentele cerute pentru stabilirea drepturilor din România. CNPP precizează că solicitantul trebuie să prezinte actele care dovedesc perioadele de activitate desfășurate în țară înainte de 1 aprilie 2001, precum carnetul de muncă sau adeverințele eliberate în condițiile legii de foștii angajatori. De la această dată, evidența perioadelor de asigurare în sistemul public este păstrată în format electronic de casele de pensii.

Dacă lipsește carnetul de muncă, perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 pot fi dovedite, în condițiile indicate de CNPP, prin adeverințe obținute de la angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii autorizați de Arhivele Naționale. Solicitantul trebuie să facă demersurile pentru obținerea acestor acte.

Instituțiile de pensii din statele implicate își transmit electronic informațiile necesare analizării dosarului. După verificarea acestora, fiecare instituție emite propria decizie privind acordarea sau respingerea drepturilor solicitate. Schimbul electronic dintre autorități nu înlocuiește obligația solicitantului de a furniza documentele necesare pentru dovedirea perioadelor de activitate.

Procedura poate dura mai mult când sunt implicate mai multe țări. Comisia Europeană recomandă solicitarea de informații cu cel puțin șase luni înainte de pensionare.

Pot cere revizuirea cei care primesc deja pensie în România?

O persoană care beneficiază deja de pensie din sistemul public românesc și a avut perioade de asigurare într-un alt stat membru poate solicita revizuirea drepturilor. Potrivit CNPP, pensia calculată prin aplicarea regulilor europene este comparată cu pensia națională aflată în plată, iar persoanei i se acordă cuantumul mai avantajos.

Editor : C.S.

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