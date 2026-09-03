Ai primit o amendă pe care o consideri nedreaptă? Avocatul explică în cât timp o poți contesta și ce probe pot conta în instanță

O amendă contravențională poate fi contestată atunci când persoana sancționată susține că nu a săvârșit fapta, că împrejurările au fost consemnate eronat ori că procesul-verbal nu îndeplinește cerințele legale. Plângerea se înaintează instanței în termenul prevăzut de legislație, iar soluționarea cauzei depinde de argumentele și probele prezentate. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce aspecte trebuie avute în vedere, care sunt neregulile ce pot cântări în fața judecătorului și prin ce dovezi își poate susține poziția cel care consideră că a fost amendat pe nedrept.

Specialiștii subliniază că instanța verifică atât legalitatea procesului-verbal, cât și temeinicia sancțiunii, pentru a stabili dacă fapta consemnată este susținută de probe.

Ce este amenda contravențională și în ce termen poate fi contestată

„Amenda contravențională este o sancțiune aplicată pentru încălcarea unor norme de conduită, precum cele referitoare la circulația rutieră sau la ordinea și liniștea publică. Prin această măsură, autoritățile urmăresc atât sancționarea faptei constatate, cât și prevenirea unor abateri similare.

Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării sale. Fiind un termen procedural, la calcul nu se includ prima și ultima zi.

Plângerea contravențională poate fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta sau, în funcție de particularitățile cazului, la cea de la domiciliul persoanei sancționate. Demersul este supus unei taxe judiciare de timbru de 20 de lei.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce amenzi contravenționale sunt cel mai des contestate

„Cele mai multe plângeri vizează sancțiunile aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație. Un exemplu este depășirea limitei de viteză, situație în care, pe lângă amendă, poate fi dispusă și suspendarea permisului pentru 30, 60 sau 90 de zile. În astfel de cazuri, șoferii pot solicita instanței anularea procesului-verbal și pot beneficia de efectele plângerii pe durata soluționării acesteia.

Sunt contestate și sancțiunile aplicate atunci când există neconcordanțe între actele vehiculului și caracteristicile sale reale, precum montarea unor jante de dimensiuni diferite sau modificarea sistemului de evacuare. În schimb, sancțiunile pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică ajung mai rar în instanță. ”, a adăugat specialistul

Care sunt principalele motive pentru contestarea unei amenzi

„Unul dintre motivele invocate frecvent îl reprezintă modul în care agentul constatator a consemnat împrejurările faptei. De exemplu, un șofer acuzat că a trecut pe culoarea roșie a semaforului poate susține că semnalul era galben ori că polițistul nu se afla într-un loc din care să observe direct momentul respectiv.

Procesul-verbal beneficiază de o prezumție relativă de legalitate și temeinicie în privința constatărilor cuprinse în document. Persoana sancționată trebuie, prin urmare, să prezinte elemente care contrazic situația reținută de autoritate.

Simplul dezacord față de măsura dispusă nu este suficient pentru anularea actului. Sunt necesare dovezi obiective care să confirme argumentele formulate în plângerea contravențională.”, a mai explicat avocatul

Ce dovezi pot fi folosite pentru contestarea amenzii

„În susținerea plângerii pot fi prezentate declarații ale martorilor, imagini surprinse de camerele de supraveghere din zona respectivă sau înregistrări realizate cu o cameră de bord. În cazul sancțiunilor pentru depășirea vitezei, pot fi relevante și datele ori materialele video provenite de la aparatul radar.

Probele pot viza inclusiv ora și locul consemnate în procesul-verbal. De exemplu, un bon fiscal, analizat împreună cu alte elemente, ar putea indica faptul că persoana se afla în altă parte cu puțin timp înainte și ar putea pune sub semnul întrebării posibilitatea săvârșirii faptei la momentul menționat.”, a precizat sursa Digi24.ro

Ce greșeli din procesul-verbal pot duce la anularea amenzii

„Anumite nereguli din procesul-verbal pot constitui motive de anulare, în funcție de natura lor și de consecințele produse. Printre acestea se pot regăsi erorile privind datele de identificare, cum ar fi înscrierea greșită a unei cifre din CNP, precum și lipsa unor mențiuni obligatorii referitoare la agentul constatator.

Poate fi relevant și modul în care a fost redactat documentul. Dacă scrisul este ilizibil, iar persoana sancționată nu poate înțelege fapta reținută și nici formula o apărare efectivă, instanța poate constata că i-a fost afectat dreptul la apărare.

Semnarea procesului-verbal nu echivalează cu acceptarea celor consemnate de agent și nici cu recunoașterea contravenției. Persoana vizată își păstrează dreptul de a contesta ulterior actul în instanță.”, a adăugat Bogdan Pițigoi

Ce urmează după depunerea plângerii contravenționale

„După înregistrarea plângerii, instanța verifică dacă cererea respectă condițiile procedurale și poate solicita completarea dosarului sau achitarea taxei judiciare de timbru, dacă aceasta nu a fost plătită. Odată îndeplinite cerințele, documentele sunt comunicate autorității care a aplicat sancțiunea, iar instituția are posibilitatea de a formula întâmpinare.

Este stabilit apoi primul termen de judecată, iar pe parcursul procesului sunt analizate dovezile încuviințate. Acestea pot consta în înscrisuri, înregistrări audio-video, informații solicitate altor instituții și declarații ale martorilor. Dacă proba testimonială este admisă, persoanele indicate sunt citate pentru a fi audiate.

La finalul administrării probatoriului, părțile își prezintă concluziile, iar instanța rămâne în pronunțare. Durata soluționării diferă în funcție de gradul de încărcare a judecătoriei și de complexitatea cauzei, putând ajunge la aproximativ un an sau chiar mai mult dacă hotărârea este atacată cu apel.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Când poate fi utilă asistența unui avocat

„Un avocat poate verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal, identifica eventualele nereguli și evalua probele necesare pentru susținerea apărării. Consultarea acestuia într-o etapă timpurie poate fi importantă inclusiv pentru obținerea unor înregistrări video înainte ca acestea să nu mai fie disponibile.

Asistența juridică poate fi utilă și pe parcursul procesului, unde trebuie respectate termenele procedurale, formulate cererile privind administrarea probelor și analizate actele depuse de autoritatea sancționatoare. Miza este cu atât mai mare atunci când sancțiunea presupune suspendarea dreptului de a conduce, iar măsura poate afecta activitatea profesională a persoanei vizate.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi