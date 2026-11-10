Ai un apartament în care nu mai stai? Ce sume rămân de plată la întreținere și pentru care poți cere scutire

Pe lista de întreținere a unui apartament nelocuit pot figura în continuare sume pentru administrarea blocului, întreținerea liftului sau fondul de reparații. Aceste obligații decurg din dreptul de proprietate asupra locuinței, în timp ce alte cheltuieli se calculează în funcție de numărul de persoane sau de consumul înregistrat. Avocatul Bogdan Buneci a explicat pentru Digi24.ro cum se face această distincție și ce sume poate cere proprietarul să fie scoase de la plată.

Specialiștii atrag atenția că simplul fapt că un apartament este nelocuit nu îl scutește pe proprietar de toate cheltuielile de întreținere, iar eliminarea unor sume de pe listă trebuie făcută în condițiile prevăzute de lege.

Ce cheltuieli de întreținere trebuie plătite obligatoriu chiar dacă apartamentul este nelocuit

„Potrivit Legii nr. 196/2018, proprietarii trebuie să achite în continuare cheltuielile repartizate în funcție de cota-parte indiviză de proprietate. Acestea includ costurile comune de exploatare și administrare a imobilului, care se împart proporțional cu suprafața deținută, indiferent dacă apartamentul este locuit sau nu.

Totodată, rămân obligatorii cheltuielile pentru utilitățile spațiilor comune, precum încălzirea casei scării, dar și consumurile de apă și canalizare aferente acestora, repartizate conform criteriului legal aplicabil.

La acestea se adaugă costurile pentru curățenia și întreținerea spațiilor comune. Este vorba despre serviciile de igienizare a scării, materialele de curățenie și lucrările necesare pentru menținerea în stare bună a holurilor și coridoarelor.

De asemenea, în blocurile dotate cu lift, proprietarii trebuie să contribuie la cheltuielile de întreținere, verificare tehnică și reparare a ascensorului, chiar dacă nu îl folosesc. Aceste costuri nu trebuie confundate cu energia electrică necesară funcționării liftului, care se repartizează separat, potrivit criteriului legal aplicabil.

Fondul de reparații

Pe lângă aceste cheltuieli, proprietarii trebuie să contribuie și la fondul de reparații, constituit de asociația de proprietari pentru finanțarea lucrărilor necesare la părțile comune ale imobilului. Sumele sunt colectate separat de întreținerea lunară și repartizate în funcție de cota-parte indiviză, indiferent dacă apartamentele sunt locuite sau nu.

Fondul poate fi folosit inclusiv pentru intervenții urgente, precum remedierea avariilor la instalațiile comune, repararea conductelor sparte sau înlăturarea infiltrațiilor care afectează clădirea, cu respectarea destinației și a prevederilor legale privind utilizarea banilor.

Administrarea imobilului și serviciile contractate de asociație

În aceeași categorie intră și cheltuielile pentru administrarea imobilului și serviciile contractate de asociație. Astfel, proprietarii contribuie la plata administratorului și a serviciilor de contabilitate, pază, curățenie sau întreținere a spațiilor verzi, după caz, în funcție de criteriul legal de repartizare a fiecărui cost.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

De la ce cheltuieli poți fi scutit dacă ai un apartament și nu stai în el

„O primă categorie este cea a cheltuielilor pentru salubritate. Atunci când în apartament nu locuiește nicio persoană, proprietarul poate cere scutirea de la plata serviciului de colectare a deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege și de regulile stabilite de asociația de proprietari.

În ceea ce privește utilitățile, proprietarul nu plătește contravaloarea consumului individual de apă rece și apă caldă care nu a fost înregistrat de apometre. Trebuie făcută însă distincția între consumul propriu și eventualele pierderi sau consumuri aferente instalațiilor comune, care se repartizează separat.

O situație distinctă este cea a liftului. Chiar dacă apartamentul este nelocuit, proprietarul poate beneficia de scutire de la cheltuielile cu energia electrică pentru funcționarea ascensorului, în funcție de criteriul legal de repartizare. În schimb, costurile pentru întreținerea, verificarea tehnică și repararea liftului rămân, în principiu, în sarcina tuturor proprietarilor.

Situația încălzirii centralizate și a gazelor

În cazul încălzirii centralizate, simplul fapt că apartamentul nu este locuit nu îl scutește automat pe proprietar de toate costurile aferente, atât timp cât locuința rămâne conectată la instalația comună. Pentru eliminarea anumitor cheltuieli poate fi necesară deconectarea sau debranșarea, cu respectarea condițiilor tehnice și legale și obținerea avizelor și acordurilor necesare.

O astfel de procedură nu poate fi făcută unilateral, deoarece deconectarea unui apartament poate influența repartizarea costurilor aferente instalațiilor comune și funcționării sistemului de încălzire. De exemplu, modificarea numărului de apartamente racordate la aceeași coloană poate schimba modul în care sunt distribuite anumite cheltuieli între proprietarii rămași conectați.”, a adăugat specialistul

Cum poți obține scutirea de la cheltuielile repartizate pe persoană

„Proprietarii care nu mai locuiesc în apartament pot solicita scutirea de la anumite cheltuieli de întreținere repartizate în funcție de numărul de persoane. Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie însă să respecte condițiile legale și procedura stabilită de asociația de proprietari.

Proprietarul trebuie să depună o cerere scrisă la asociație și să nu locuiască în apartament cel puțin 15 zile consecutive pe lună. Scopul acestei condiții este de a diferenția o locuință efectiv nelocuită de un apartament în care proprietarul revine periodic, chiar dacă petrece acolo puțin timp.

Astfel, absențele întrerupte de reveniri în apartament nu justifică automat scutirea de la plata cheltuielilor repartizate pe persoană.

Conform art. 82 alin. (5) din Legea nr. 196/2018, perioada în care proprietarii pot solicita în scris această facilitate este stabilită de comitetul executiv, în baza hotărârii adunării generale.

Scutirea se aplică numai cheltuielilor repartizate pe persoană și nu înlătură obligația proprietarului de a achita costurile comune ale imobilului, care rămân datorate chiar dacă apartamentul este nelocuit.”, a completat sursa Digi24.ro

Ce poți face dacă asociația îți calculează greșit cheltuielile de întreținere

„Dacă asociația de proprietari continuă să includă pe lista de întreținere cheltuieli de la care proprietarul ar trebui să fie scutit, acesta poate solicita verificarea modului de calcul. Primul pas este să depună o sesizare scrisă către administrator și președintele asociației, prin care să ceară explicații privind sumele afișate, verificarea numărului de persoane luat în calcul și a criteriilor de repartizare, precum și corectarea eventualelor erori.

În plus, proprietarul are dreptul să conteste în scris lista de plată în termen de 10 zile de la data afișării acesteia. Conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, președintele asociației este obligat să răspundă contestației în scris, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

Dacă verificările confirmă existența unor erori, asociația trebuie să corecteze calculul și să remedieze situația, astfel încât proprietarului să nu-i fie imputate cheltuieli care nu îi revin.

Când poți contesta în instanță lista de întreținere

Dacă asociația refuză să soluționeze reclamația, proprietarul se poate adresa instanței pentru contestarea sumelor considerate nejustificate și, după caz, pentru recuperarea banilor achitați fără temei. De asemenea, poate sesiza compartimentul specializat pentru sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei, care are atribuții de control asupra activității acestora.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci