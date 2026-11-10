Live TV

Ai un apartament în care nu mai stai? Ce sume rămân de plată la întreținere și pentru care poți cere scutire

Marina Cimpoacă Data publicării:
Plăți întreținere apartament nelocuit. Sursă Foto Getty Images
Plăți întreținere apartament nelocuit. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce cheltuieli de întreținere trebuie plătite obligatoriu chiar dacă apartamentul este nelocuit De la ce cheltuieli poți fi scutit dacă ai un apartament și nu stai în el Cum poți obține scutirea de la cheltuielile repartizate pe persoană Ce poți face dacă asociația îți calculează greșit cheltuielile de întreținere

Pe lista de întreținere a unui apartament nelocuit pot figura în continuare sume pentru administrarea blocului, întreținerea liftului sau fondul de reparații. Aceste obligații decurg din dreptul de proprietate asupra locuinței, în timp ce alte cheltuieli se calculează în funcție de numărul de persoane sau de consumul înregistrat. Avocatul Bogdan Buneci a explicat pentru Digi24.ro cum se face această distincție și ce sume poate cere proprietarul să fie scoase de la plată.

Specialiștii atrag atenția că simplul fapt că un apartament este nelocuit nu îl scutește pe proprietar de toate cheltuielile de întreținere, iar eliminarea unor sume de pe listă trebuie făcută în condițiile prevăzute de lege.

Ce cheltuieli de întreținere trebuie plătite obligatoriu chiar dacă apartamentul este nelocuit

„Potrivit Legii nr. 196/2018, proprietarii trebuie să achite în continuare cheltuielile repartizate în funcție de cota-parte indiviză de proprietate. Acestea includ costurile comune de exploatare și administrare a imobilului, care se împart proporțional cu suprafața deținută, indiferent dacă apartamentul este locuit sau nu.

Totodată, rămân obligatorii cheltuielile pentru utilitățile spațiilor comune, precum încălzirea casei scării, dar și consumurile de apă și canalizare aferente acestora, repartizate conform criteriului legal aplicabil.

La acestea se adaugă costurile pentru curățenia și întreținerea spațiilor comune. Este vorba despre serviciile de igienizare a scării, materialele de curățenie și lucrările necesare pentru menținerea în stare bună a holurilor și coridoarelor.

De asemenea, în blocurile dotate cu lift, proprietarii trebuie să contribuie la cheltuielile de întreținere, verificare tehnică și reparare a ascensorului, chiar dacă nu îl folosesc. Aceste costuri nu trebuie confundate cu energia electrică necesară funcționării liftului, care se repartizează separat, potrivit criteriului legal aplicabil.

Fondul de reparații

Pe lângă aceste cheltuieli, proprietarii trebuie să contribuie și la fondul de reparații, constituit de asociația de proprietari pentru finanțarea lucrărilor necesare la părțile comune ale imobilului. Sumele sunt colectate separat de întreținerea lunară și repartizate în funcție de cota-parte indiviză, indiferent dacă apartamentele sunt locuite sau nu.

Fondul poate fi folosit inclusiv pentru intervenții urgente, precum remedierea avariilor la instalațiile comune, repararea conductelor sparte sau înlăturarea infiltrațiilor care afectează clădirea, cu respectarea destinației și a prevederilor legale privind utilizarea banilor.

Administrarea imobilului și serviciile contractate de asociație

În aceeași categorie intră și cheltuielile pentru administrarea imobilului și serviciile contractate de asociație. Astfel, proprietarii contribuie la plata administratorului și a serviciilor de contabilitate, pază, curățenie sau întreținere a spațiilor verzi, după caz, în funcție de criteriul legal de repartizare a fiecărui cost.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

De la ce cheltuieli poți fi scutit dacă ai un apartament și nu stai în el

„O primă categorie este cea a cheltuielilor pentru salubritate. Atunci când în apartament nu locuiește nicio persoană, proprietarul poate cere scutirea de la plata serviciului de colectare a deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege și de regulile stabilite de asociația de proprietari.

În ceea ce privește utilitățile, proprietarul nu plătește contravaloarea consumului individual de apă rece și apă caldă care nu a fost înregistrat de apometre. Trebuie făcută însă distincția între consumul propriu și eventualele pierderi sau consumuri aferente instalațiilor comune, care se repartizează separat.

O situație distinctă este cea a liftului. Chiar dacă apartamentul este nelocuit, proprietarul poate beneficia de scutire de la cheltuielile cu energia electrică pentru funcționarea ascensorului, în funcție de criteriul legal de repartizare. În schimb, costurile pentru întreținerea, verificarea tehnică și repararea liftului rămân, în principiu, în sarcina tuturor proprietarilor.

Situația încălzirii centralizate și a gazelor

În cazul încălzirii centralizate, simplul fapt că apartamentul nu este locuit nu îl scutește automat pe proprietar de toate costurile aferente, atât timp cât locuința rămâne conectată la instalația comună. Pentru eliminarea anumitor cheltuieli poate fi necesară deconectarea sau debranșarea, cu respectarea condițiilor tehnice și legale și obținerea avizelor și acordurilor necesare.

O astfel de procedură nu poate fi făcută unilateral, deoarece deconectarea unui apartament poate influența repartizarea costurilor aferente instalațiilor comune și funcționării sistemului de încălzire. De exemplu, modificarea numărului de apartamente racordate la aceeași coloană poate schimba modul în care sunt distribuite anumite cheltuieli între proprietarii rămași conectați.”, a adăugat specialistul

Cum poți obține scutirea de la cheltuielile repartizate pe persoană

„Proprietarii care nu mai locuiesc în apartament pot solicita scutirea de la anumite cheltuieli de întreținere repartizate în funcție de numărul de persoane. Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie însă să respecte condițiile legale și procedura stabilită de asociația de proprietari.
Proprietarul trebuie să depună o cerere scrisă la asociație și să nu locuiască în apartament cel puțin 15 zile consecutive pe lună. Scopul acestei condiții este de a diferenția o locuință efectiv nelocuită de un apartament în care proprietarul revine periodic, chiar dacă petrece acolo puțin timp.

Astfel, absențele întrerupte de reveniri în apartament nu justifică automat scutirea de la plata cheltuielilor repartizate pe persoană.
Conform art. 82 alin. (5) din Legea nr. 196/2018, perioada în care proprietarii pot solicita în scris această facilitate este stabilită de comitetul executiv, în baza hotărârii adunării generale.

Scutirea se aplică numai cheltuielilor repartizate pe persoană și nu înlătură obligația proprietarului de a achita costurile comune ale imobilului, care rămân datorate chiar dacă apartamentul este nelocuit.”, a completat sursa Digi24.ro

Ce poți face dacă asociația îți calculează greșit cheltuielile de întreținere

„Dacă asociația de proprietari continuă să includă pe lista de întreținere cheltuieli de la care proprietarul ar trebui să fie scutit, acesta poate solicita verificarea modului de calcul. Primul pas este să depună o sesizare scrisă către administrator și președintele asociației, prin care să ceară explicații privind sumele afișate, verificarea numărului de persoane luat în calcul și a criteriilor de repartizare, precum și corectarea eventualelor erori.

În plus, proprietarul are dreptul să conteste în scris lista de plată în termen de 10 zile de la data afișării acesteia. Conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, președintele asociației este obligat să răspundă contestației în scris, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

Dacă verificările confirmă existența unor erori, asociația trebuie să corecteze calculul și să remedieze situația, astfel încât proprietarului să nu-i fie imputate cheltuieli care nu îi revin.

Când poți contesta în instanță lista de întreținere

Dacă asociația refuză să soluționeze reclamația, proprietarul se poate adresa instanței pentru contestarea sumelor considerate nejustificate și, după caz, pentru recuperarea banilor achitați fără temei. De asemenea, poate sesiza compartimentul specializat pentru sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei, care are atribuții de control asupra activității acestora.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
3
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
4
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Schimbări asociația de proprietari. Foto Getty Images
Ce schimbări trebuie anunțate asociației de proprietari în 10 zile. Când poți ajunge să plătești în plus la întreținere
Cine suportă reparațiile în cazul unei inundații în apartament. Sursă Foto Getty Images
Cine plătește reparațiile când o conductă spartă îți inundă apartamentul. În ce condiții răspunde asociația de proprietari
Penalități pentru proprietarii care nu plătesc lucrările aprobate de asociație. Sursă Foto Getty Images
Poți refuza plata lucrărilor la bloc dacă ai votat împotrivă? Când ești obligat să contribui și ce consecințe poate avea refuzul
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce...
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții...
Ultimele știri
Parlamentul se reuneşte azi în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la SRTV şi SRR
„Kievul nu e pregătit pentru asta”. Capitala Ucrainei, sub amenințarea unei ierni fără căldură și curent, pe fondul atacurilor Rusiei
„Am fost de față”. Ce spune un important lider care a vorbit la telefon cu Putin despre starea președintelui rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Jucătorii cu care pornește revoluția la FCSB. Gigi Becali: „Și lui îi fac contract”
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"De-a dreptul șocant": Ionuț Radu, comunicat fără precedent după ce a fost acuzat că a refuzat naționala!
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...