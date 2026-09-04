Live TV

Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale

Data publicării:
profimedia-1129056927
Inundații devastatoare în regiunea de graniță dintre Nepal și Tibet. Continuă operațiunile de căutare și salvare. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
UE a activat și serviciul Copernicus

Uniunea Europeană a suplimentat sprijinul acordat Nepalului, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Un prim zbor al podului aerian umanitar al UE a ajuns vineri în Nepal cu 82 de tone de materiale esențiale, iar Comisia Europeană a alocat încă 500.000 de euro pentru răspunsul la criză.

Zborul umanitar, organizat împreună cu UNICEF, a adus provizii și echipamente pentru alimentație, sănătate, apă și salubritate, adăposturi, educație și protecție, provenite din stocurile UE, precizează comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Cele 500.000 de euro alocate suplimentar vor fi direcționate prin Fondul de urgență pentru răspuns în caz de dezastre al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Banii vor permite echipelor locale să acopere nevoile urgente ale populației afectate.

Prin mecanismul de protecție civilă al UE, Luxemburgul, Germania, Letonia și Norvegia trimit, la rândul lor, echipamente pentru intervenție. Printre acestea se numără veste de salvare, truse de igienă și de bucătărie, pături, materiale medicale, echipamente de protecție și echipamente energetice de urgență.

Citește și: Crește bilanțul morților după viitura devastatoare în Nepal. Alte 4.850 de persoane sunt în continuare dispărute

Noul sprijin se adaugă celor 2 milioane de euro alocate de Comisia Europeană, la 28 august, ca ajutor umanitar de urgență. La această sumă se adaugă aproape 3 milioane de euro alocate Nepalului în 2026 pentru pregătirea în caz de dezastre.

UE a activat și serviciul Copernicus

Partenerii finanțați de UE continuă să ofere asistență pe teren. În paralel, a fost activată cartografierea de urgență prin satelit a programului Copernicus, iar coordonatori europeni pentru răspuns rapid și logistică în Asia au fost trimiși în Nepal.

Comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a descris amploarea dezastrului și a transmis că Europa va continua să sprijine Nepalul.

„Într-o singură noapte, torente de noroi și de apă au distrus ceea ce construiseră generații de-a rândul: case, școli, comunități întregi. Nepalul a suferit o pierdere devastatoare de vieți omenești, iar mii de familii se confruntă cu o situație inimaginabilă”, a declarat Hadja Lahbib, conform comunicatului de presă.

Citește și: Apărători ai drepturilor omului acuză China că restricţionează informaţiile despre viitura din Tibet şi Nepal

„Europa este alături de poporul nepalez. Sprijinim personalul de intervenție în caz de urgență și facem în așa fel încât ajutoarele de urgență să ajungă la cei care au nevoie de ele: apă curată, medicamente pentru spitale, adăposturi pentru familiile care dorm în aer liber și sprijin psihologic pentru cei îndurerați”, a mai spus Lahbib.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene funcționează permanent și coordonează trimiterea sprijinului de urgență între statele membre, țările participante, autoritățile din țara afectată și experții în protecție civilă și ajutor umanitar.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Digi Sport
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
Bilanțul PNRR la Ministerul Economiei: 32 de jaloane și ținte îndeplinite și peste 907 milioane de euro securizate
seidler
„Un ghem de minciuni”. Reacția USR după acuzația PSD că Renew a cerut sancționarea României la nivelul Comisiei Europene
Sediul central al PSD din București.
PSD acuză USR că vrea sancțiuni pentru România la Bruxelles: „Încearcă să-l salveze pe condamnatul Fritz”
victor negrescu
Victor Negrescu, atac la USR pentru că a cerut la Bruxelles „sancționarea propriei țări”
PETER MAGYAR Attends First European Council Summit As Hungarian Prime Minister, Brussels, Belgium, European Union - 18 Jun 2026
Ungaria pune condiții pentru bugetul UE și respinge aderarea accelerată a oricărei țări. Mesajul lui Peter Magyar
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
SURSE Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un...
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu...
Radar Ground Master 200
Generalul Virgil Bălăceanu: „Trebuie să creăm arhitectura de...
Ultimele știri
Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Trump, în pericol. Witkoff „s-a speriat”: „Rușii nu vor ca ei să vină aici”
Nicușor Dan, mesaj pentru Giorgia Meloni după ce guvernul italian a stabilit un record de longevitate
O adolescentă din Gorj a murit imediat după ce a ajuns la spital. Ea ar fi fost tratată acasă pentru pneumonie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trecutul surprinzător al Gloriei Steinem. Ce legătură a avut celebra feministă cu CIA în tinerețe: "Aș face-o...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!” Dialog amuzant cu Pancu după 0-2 cu...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unui război nuclear. Unde ar fi cele mai mari șanse de...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Cum arată Alanis Morissette la 30 de ani de la lansarea piesei "Ironic". E în centrul unui scandal cu droguri...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Laurette a fost externată după 14 zile de spital. „Fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”