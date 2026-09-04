Ajutoare de urgență pentru Nepal, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. UE trimite 82 de tone de materiale

Uniunea Europeană a suplimentat sprijinul acordat Nepalului, după una dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Un prim zbor al podului aerian umanitar al UE a ajuns vineri în Nepal cu 82 de tone de materiale esențiale, iar Comisia Europeană a alocat încă 500.000 de euro pentru răspunsul la criză.

Zborul umanitar, organizat împreună cu UNICEF, a adus provizii și echipamente pentru alimentație, sănătate, apă și salubritate, adăposturi, educație și protecție, provenite din stocurile UE, precizează comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Cele 500.000 de euro alocate suplimentar vor fi direcționate prin Fondul de urgență pentru răspuns în caz de dezastre al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Banii vor permite echipelor locale să acopere nevoile urgente ale populației afectate.

Prin mecanismul de protecție civilă al UE, Luxemburgul, Germania, Letonia și Norvegia trimit, la rândul lor, echipamente pentru intervenție. Printre acestea se numără veste de salvare, truse de igienă și de bucătărie, pături, materiale medicale, echipamente de protecție și echipamente energetice de urgență.

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Noul sprijin se adaugă celor 2 milioane de euro alocate de Comisia Europeană, la 28 august, ca ajutor umanitar de urgență. La această sumă se adaugă aproape 3 milioane de euro alocate Nepalului în 2026 pentru pregătirea în caz de dezastre.

UE a activat și serviciul Copernicus

Partenerii finanțați de UE continuă să ofere asistență pe teren. În paralel, a fost activată cartografierea de urgență prin satelit a programului Copernicus, iar coordonatori europeni pentru răspuns rapid și logistică în Asia au fost trimiși în Nepal.

Comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a descris amploarea dezastrului și a transmis că Europa va continua să sprijine Nepalul.

„Într-o singură noapte, torente de noroi și de apă au distrus ceea ce construiseră generații de-a rândul: case, școli, comunități întregi. Nepalul a suferit o pierdere devastatoare de vieți omenești, iar mii de familii se confruntă cu o situație inimaginabilă”, a declarat Hadja Lahbib, conform comunicatului de presă.

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„Europa este alături de poporul nepalez. Sprijinim personalul de intervenție în caz de urgență și facem în așa fel încât ajutoarele de urgență să ajungă la cei care au nevoie de ele: apă curată, medicamente pentru spitale, adăposturi pentru familiile care dorm în aer liber și sprijin psihologic pentru cei îndurerați”, a mai spus Lahbib.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene funcționează permanent și coordonează trimiterea sprijinului de urgență între statele membre, țările participante, autoritățile din țara afectată și experții în protecție civilă și ajutor umanitar.

Editor : Ana Petrescu