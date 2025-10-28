Live TV

Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei

Explozie în Rahova.
Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana

Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri.

„A fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă pentru locatarii din scara nr 2, cea afectată. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane. Valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 lei, respectiv 1.500 lei pentru fiecare persoană”, a transmit PMB, într-o informare de presă.

Citește și: MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova

pentru 47 de  familii plata a fost finalizată prin virament, iar alte patru familii au beneficiat de plată în numerar, realizată la casierie, mai spune sursa citată, în total primind bani 51 de familii.

De asemenea,  37 de familii dispun de cazare pe termen mediu și lung și alte 142 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere.

Citește și: Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România

O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus

