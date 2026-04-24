Live TV

Video Ajutor de la stat doar pe jumătate. Cazul unui bărbat din Gorj refuzat de trei benzinării când a vrut să achite cu cardul de carburant

Data publicării:
card carburant
Potrivit legii, persoanele cu handicap grav primesc 1.500 de lei/an, în timp ce suma se înjumătățește în cazul celor cu handicap accentuat.

Ajutor de la stat doar pe jumătate. Este situația cu care se confruntă mii de români cu dizabilități, care primesc carduri sociale pentru carburant. Nu toate benzinăriile sunt afiliate în program și, în multe situații, oamenii află abia la casă, după ce au alimentat, că nu pot plăti cu cardul.

Cornel are handicap grav locomotor de 22 de ani și are ambele picioare amputate. Zilele trecute, s-a rugat de un vecin să îl ducă cu mașina la Târgu Jiu, iar la final, a vrut să-i plătească cu cardul de carburant primit de la stat. Surpriză: trei benzinării diferite l-au refuzat.

„Cică n-au aplicația montată acolo și eu le-am spus: 'Domnule, nu pot să vi-o montez dumneavoastră!'”, povestește Cornel Chițiba.

Ca să accepte cardurile sociale de carburant, benzinăriile trebuie să fie afiliate în program. Prea puține s-au arătat, însă, interesate.

Discuție reporter - angajata unei benzinării:
- Vreau doar să vă întreb dacă pot plăti cu cardurile astea
- Nu.
- Nu se poate acum sau o să se poată?
- Nu, n-avem chestiile astea. Nu merg cardurile de bonuri, de alte alea, decât cardurile obișnuite.

Altă benzinărie, același răspuns:

Discuție reporter - angajata benzinăriei:
- Sunt cardurile astea pentru persoanele cu dizabilități...
- Nu, nu, nu se poate! Încă nu avem contract cu cei care...

„Un ajutor... Practic nu, dar din vorbe da. În aplicație spune că cu acest card poți să alimentezi la orice peco din țară”, mai spune Cornel Chițiba.

Și autoritățile susțin la fel.

„Persoanele pot să alimenteze la orice stație peco din țară”, spune și purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj, Minodora Sucea. Când jurnalistul îi sesizează cazuri în care oamenii s-au dus și n-au putut achita cu cardul social de carburant, aceasta răspunde: „De aceste lucruri nu suntem responsabili noi”

Potrivit legii, persoanele cu handicap grav primesc 1.500 de lei/an, în timp ce suma se înjumătățește în cazul celor cu handicap accentuat.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

