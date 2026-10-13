Ajutor pentru încălzire 2026-2027: Când se depun cererile și câți bani se acordă. Ce este suplimentul pentru energie

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 poate fi solicitat de familiile și persoanele singure cu venituri reduse, dacă îndeplinesc condițiile legale privind situația financiară și bunurile deținute. Cuantumul se calculează în funcție de venitul mediu net lunar și de sursa principală de încălzire, pe baza cererii depuse la autoritatea locală, iar dreptul se stabilește prin dispoziție a primarului.

Pregătirea dosarului presupune consultarea instrucțiunilor publicate de autoritatea locală, de la formularul care trebuie completat până la documentele justificative și modalitățile de transmitere.

Cine poate beneficia de ajutor financiar pentru încălzire

Plafonul de venit este de 1.386 de lei net lunar pentru fiecare membru al familiei și de 2.053 de lei pentru persoana singură. Încadrarea în aceste limite este una dintre condițiile de acordare, verificarea solicitării fiind făcută și în raport cu situația locativă și patrimonială.

Ajutorul vizează o singură locuință, cea de domiciliu sau de reședință, și un singur sistem de încălzire. Sunt acoperite energia termică furnizată în sistem centralizat, gazele naturale, energia electrică și combustibilii solizi sau petrolieri, inclusiv lemnele. Legea nr. 226/2021 precizează că sprijinul se acordă „numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat”.

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul.

Ajutorul pentru încălzire se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice.

Ce venituri sunt luate în calcul și de ce contează bunurile deținute

Calculul pornește de la veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării, cu respectarea excluderilor prevăzute de lege. Pentru familie, suma luată în considerare se împarte la numărul membrilor. Dacă veniturile sunt anuale sau periodice, normele prevăd determinarea mediei lunare în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

Nu toate sumele încasate intră în acest calcul. Sunt exceptate, între altele, alocația de stat pentru copii, prestațiile sociale acordate în baza Legii nr. 448/2006 și bursele ori alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației.

Ajutoarele pentru încălzire, acordate în condițiile legii, nu se iau în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social, precum și a dreptului la alocație pentru susținerea familiei ori a obligațiilor legale de întreținere.

Solicitantul trebuie să declare și bunurile deținute. Lista folosită pentru verificarea eligibilității cuprinde criterii referitoare la imobile, terenuri, vehicule, ambarcațiuni și conturi sau depozite bancare, alături de limite și excepții.

Prin urmare, încadrarea sub plafonul de venit nu garantează acordarea ajutorului, iar situația patrimonială trebuie evaluată potrivit regulilor aplicabile fiecărei categorii.

Când se depun cererile pentru sezonul 2026-2027

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul utilizat, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. Perioada obișnuită de acordare este 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Cererile pot fi depuse și după 15 octombrie

Depășirea acestei date nu exclude posibilitatea de a beneficia de ajutor. Pentru solicitanții eligibili, documentele depuse pe parcursul sezonului până la data de 20 inclusiv permit stabilirea dreptului din luna respectivă, iar cele depuse ulterior, din luna următoare. Astfel, depunerea până la 20 noiembrie 2026 permite acordarea sprijinului începând cu prima lună a sezonului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Prin excepție, beneficiarii ajutorului de incluziune al căror drept este stabilit în luna solicitării pot primi ajutorul pentru încălzire din aceeași lună, indiferent de data depunerii cererii.

Sezonul rece reprezintă perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum și procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Calendarul de primire a dosarelor trebuie consultat la autoritatea locală. În București, DGASPC Sector 1 a anunțat deschiderea depunerilor la 19 octombrie 2026. DGASPC Sector 5 indică aceeași dată și precizează că persoanele care depun cererea și declarația până la 20 noiembrie pot beneficia de sprijin pentru întregul sezon, dacă îndeplinesc condițiile.

Ce documente sunt necesare

La baza solicitării se află cererea și declarația pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile și sistemul de încălzire.

Primarul solicită documente care dovedesc identitatea și veniturile membrilor, iar formularul trebuie completat și cu informațiile despre bunuri, furnizor, codul de client și locul de consum. Pentru termoficare se declară și numărul camerelor.

Formularele sunt puse la dispoziție prin autoritatea locală și pot fi consultate pe site-ul acesteia sau al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Depunerea electronică este posibilă acolo unde administrația a organizat un sistem de primire și prelucrare a solicitărilor.

Cât este ajutorul pentru gaze, energie electrică și lemne

Legea nr. 226/2021 stabilește că valoarea de referință nu poate fi mai mică de 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne. Aceste niveluri pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Pentru încălzirea cu gaze naturale, sprijinul calculat este cuprins între 25 și 250 de lei pe lună, iar pentru energia electrică, între 50 și 500 de lei. În cazul lemnelor și al altor combustibili solizi sau petrolieri, cuantumul variază între 32 și 320 de lei lunar. Cuantumul rezultă din aplicarea unui procent de compensare, cuprins între 10% și 100%, asupra valorii de referință.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

De exemplu, un venit mediu net lunar de 700 de lei pe membru de familie corespunde unei compensări de 50%. În această situație, ajutorul calculat este de 125 de lei pentru gaze naturale, 250 de lei pentru electricitate sau 160 de lei pentru lemne, în funcție de sistemul principal de încălzire utilizat.

Ce este suplimentul pentru energie și cine îl poate primi

Suplimentul pentru energie este un sprijin financiar destinat acoperirii unei părți din cheltuielile energetice ale locuinței, precum iluminatul, prepararea hranei și asigurarea apei calde. Spre deosebire de ajutorul pentru încălzire, acordat în sezonul rece, acesta se plătește lunar, pe tot parcursul anului.

Pot beneficia familiile cu un venit mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2.053 de lei, dacă îndeplinesc și celelalte condiții legale. Suplimentul poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire sau separat, fără ca acordarea lui să depindă de existența unui drept la sprijinul sezonier.

Cuantumul este de 30 de lei pe lună pentru electricitate, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Suplimentele se adună în funcție de sursele de energie utilizate în locuință. De exemplu, o familie eligibilă care folosește electricitate și gaze naturale poate beneficia de un sprijin calculat de 40 de lei lunar, din care 30 de lei pentru electricitate și 10 lei pentru gaze. Prin excepție, dacă locuința utilizează exclusiv energie electrică, legea stabilește un supliment de 70 de lei pe lună. Plata către furnizori rămâne limitată la valoarea consumului facturat pentru fiecare sursă.

Pentru electricitate, gaze naturale și energie termică, plata se face către furnizor, fără să depășească valoarea consumului facturat pentru fiecare sursă. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, banii sunt plătiți direct titularului.

Solicitarea se depune la primăria localității sau a sectorului Bucureștiului în care se află locuința, printr-o cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate. Dacă sunt cerute atât suplimentul pentru energie, cât și ajutorul pentru încălzire, se completează o singură cerere și declarație pentru ambele beneficii.

Încadrarea în plafonul de venit nu este suficientă pentru acordarea suplimentului pentru energie. La evaluarea cererii sunt verificate și bunurile deținute, potrivit listei de excludere și excepțiilor prevăzute de reglementările aplicabile. Aceasta cuprinde criterii referitoare la imobile, terenuri, autovehicule și conturi sau depozite bancare.

Editor : C.S.