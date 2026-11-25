Persoanele vârstnice care nu se mai pot gospodări singure pot beneficia de servicii sociale la domiciliu, inclusiv de ajutor pentru igiena personală, pregătirea hranei și activitățile casnice. Sprijinul se acordă în funcție de starea de sănătate, venituri și situația familială, iar procedura începe la serviciul public de asistență socială (SPAS) din localitatea de domiciliu.

În anumite condiții, cei care își asumă îngrijirea unui vârstnic dependent pot beneficia și de program redus la jumătate de normă, plus o indemnizație plătită din bugetul local. Acest sprijin nu se acordă automat și depinde de evaluarea cazului și de posibilitățile autorității locale.

Cine poate beneficia de servicii sociale la domiciliu

Asistența socială se acordă persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare și se confruntă cu dificultăți determinate de probleme medicale, lipsa resurselor financiare sau pierderea capacității de a desfășura independent activitățile cotidiene.

Pot solicita sprijin și vârstnicii care nu au familie, locuință ori posibilități materiale pentru a-și asigura condițiile de trai, precum și cei care necesită îngrijire specializată din cauza unor afecțiuni fizice sau psihice.

Existența copiilor sau a altor rude nu exclude accesul la măsurile de protecție socială, dacă apropiații nu pot asigura integral îngrijirea necesară.

Fiecare situație este analizată individual, iar acordarea serviciilor presupune consimțământul beneficiarului sau, atunci când starea sa de sănătate nu permite exprimarea acestuia, al reprezentantului legal.

Ce servicii de îngrijire pot fi solicitate

În funcție de gradul de autonomie al beneficiarului, personalul specializat poate acorda ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare, alimentație, hidratare și deplasarea în interiorul locuinței.

Pentru cei care întâmpină dificultăți în administrarea gospodăriei, intervenția poate include efectuarea cumpărăturilor, prepararea sau livrarea meselor, curățenia, plata facturilor, procurarea medicamentelor ori însoțirea la consultații.

Persoanele expuse riscului de izolare socială pot beneficia și de consiliere, activități recreative sau sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia și comunitatea. În cadrul programelor integrate de îngrijire sociomedicală pot fi asigurate, în funcție de evaluarea medicală și de serviciile oferite de furnizor, și intervenții precum monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei, administrarea tratamentului prescris sau îngrijirea escarelor. Lista exactă depinde de furnizor și de planul individualizat de îngrijire.

Unde se depune cererea pentru acordarea beneficiilor

Solicitarea se adresează serviciului public de asistență socială (SPAS) din cadrul primăriei localității în care vârstnicul are domiciliul. În București, demersul poate fi inițiat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din sectorul respectiv.

Cererea poate fi formulată de viitorul beneficiar sau de reprezentantul său legal. În funcție de modalitățile puse la dispoziție de instituție, documentele pot fi depuse personal ori transmise electronic.

Ce documente sunt necesare pentru îngrijirea la domiciliu

Dosarul cuprinde, în general, cererea de acordare a serviciilor, actul de identitate, documentele medicale care justifică nevoia de îngrijire și dovezile privind veniturile, precum cuponul de pensie.

În funcție de situație, autoritățile pot solicita informații despre membrii familiei, condițiile de locuit, declarații ale aparținătorilor privind motivele pentru care nu pot asigura sprijinul necesar sau certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă există.

Dosarul include obligatoriu fișa de evaluare sociomedicală, întocmită cu participarea asistentului social și a personalului medical. Lista completă a actelor necesare poate fi consultată la instituția competentă din localitatea de domiciliu.

Cum se stabilește gradul de dependență al persoanei vârstnice

După înregistrarea solicitării, specialiștii analizează situația beneficiarului printr-o anchetă socială și o evaluare realizată pe baza grilei naționale privind nevoile persoanelor vârstnice.

Se urmărește măsura în care acesta se poate deplasa, alimenta, spăla, îmbrăca și gospodări fără intervenția altcuiva. Sunt luate în considerare afecțiunile medicale, condițiile de trai, resursele financiare și posibilitățile familiei de a-i acorda ajutor.

Pe baza rezultatelor se întocmește un plan individualizat de asistență și îngrijire, în care sunt stabilite intervențiile necesare. După aprobarea dreptului la servicii, se încheie contractul de furnizare a acestora cu beneficiarul sau reprezentantul său legal.

Când sunt gratuite serviciile de îngrijire la domiciliu

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se acordă fără plata unei contribuții vârstnicilor eligibili care nu au venituri și nici susținători legali, beneficiază de ajutor de incluziune sau dispun de resurse financiare sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.

Legislația prevede gratuitatea și în anumite situații în care susținătorii legali realizează venituri sub pragurile stabilite.

Pentru persoanele cu venituri peste plafonul prevăzut de lege, contribuția financiară se stabilește în urma evaluării individuale, în funcție de situația materială și de tipul intervențiilor acordate. Suma nu poate depăși costul serviciilor furnizate în perioada respectivă.

Autoritățile locale pot finanța și programe prin care cheltuielile sunt suportate integral din bugetul propriu.

În ce condiții poți primi bani dacă îngrijești un vârstnic

Persoana care își asumă responsabilitatea îngrijirii unui vârstnic dependent poate beneficia de statutul de îngrijitor informal. Acesta poate fi un membru al familiei, o rudă, un prieten, un vecin sau o altă persoană care asigură ajutorul necesar.

Pentru salariați, legislația prevede posibilitatea reducerii programului de muncă la jumătate de normă și acordarea, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială, a unei indemnizații din bugetul local.

Valoarea acesteia este echivalentă cu 50% din salariul de bază brut prevăzut pentru funcția de îngrijitor la domiciliu, gradația 0.

Perioada în care îngrijitorul informal beneficiază de program redus este recunoscută la calculul vechimii în muncă drept timp lucrat cu normă întreagă, pe baza unei adeverințe eliberate de instituția competentă.

Pentru acordarea indemnizației este necesară confirmarea dependenței sociomedicale a vârstnicului, efectuarea anchetei sociale și obținerea acordului angajatorului privind reducerea timpului de lucru.

Solicitantul trebuie să depună o cerere distinctă, însoțită de documentele justificative, la serviciul public de asistență socială.

Ce alte forme de sprijin există pentru persoanele în vârstă

În situațiile în care familia poate asigura supravegherea doar în anumite intervale ale zilei, o alternativă este accesarea unui centru de zi. În astfel de unități pot fi organizate activități de socializare, recuperare, consiliere și menținere a autonomiei.

Sistemul de asistență socială prevede și posibilitatea îngrijirii temporare, precum și admiterea într-un centru rezidențial atunci când nevoile beneficiarului nu mai pot fi acoperite la domiciliu.

Disponibilitatea acestor servicii diferă de la o localitate la alta, în funcție de furnizorii autorizați, capacitatea unităților și nevoile identificate în urma evaluării.

Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente (eligibile) cu ajutorul unui îngrijitor informal se face în conformitate cu: Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Legea nr.355/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Ordinului nr.955/2023 pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă socială.

Editor : C.S.