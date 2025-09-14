Live TV

Alba Iulia intră în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. Peste 10.000 de participanți

Guinness World Records au confirmat recordul din Alba Iulia
Alba Iulia a stabilit un nou record mondial după ce Guinness World Record a confirmat cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. Orașul este la al treilea record mondial după ce în 2009 a organizat „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina” iar în 2018 a realizat cea mai mare hartă a unei țări formate din oameni, potrivit Agerpres.

Lungă de 2,7 kilometri, amplasată în interiorul Șanțurilor Cetății Alba Carolina, masa a fost construită din aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka, iar în jurul ei au fost așezate 5,4 kilometri de bănci și scaune.

Pe masa decorată cu 10.000 de fire de flori, s-au regăsit 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment, iar pentru cei 10.000 de comeseni s-au pregătit cinci tone de mâncare și 5.000 de litri de apă.

Dacă 'Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina' și cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni au fost inițiative ale administrației locale, de această dată, ideea 'Mesei Care Unește' îi aparține unei tinere antreprenoare din Alba Iulia, Alexa Vîlcan, aceasta organizând anterior o serie de astfel de mese comunitare în locuri spectaculoase din România, precum în Munții Retezat sau Peștera Meziad.

„Masa care Unește' este mai mult decât o masă de 2,7 kilometri. Este un simbol al legăturilor dintre oameni, al puterii comunității și al felului în care tradițiile pot prinde viață în prezent”, a declarat Alexa Vîlcan pentru sursa citată.

În proiect au fost atrase peste 40 de companii, care au donat de la mâncare și băuturi până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele. Numărul persoanelor implicate în organizare a fost de peste 1.000.

În 2009, Alba Iulia a obținut primul astfel de record. Atunci, aproape 9.800 de oameni, printre care și șeful statului de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la 'Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina', pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificația bastionară, care are formă de stea.

În 2018, peste 4.800 de persoane au stabilit un record mondial și au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, în interiorul căreia a fost format și numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Denumirea oficială a recordului a fost de „Largest human image of a country/continent” („Cea mai mare imagine formată din oameni a unei țări/continent”).

Județul Alba a mai stabilit un record Guinness, tot în 2009, când, în Roșia Montană, peste o sută de localnici, adunați pe stadionul din localitate, au căutat aur cu șaitrocul, un vas de lemn folosit pentru separarea aurului din minereul sfărâmat.

