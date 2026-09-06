Alertă de călătorie în Indonezia. MAE: Erupția vulcanului Anak Krakatau a afectat mai multe aeroporturi

Ministerul Afacerilor Externe a emis, duminică, o atenționare de călătorie pentru Republica Indonezia, unde activitatea vulcanică a Muntelui Anak Krakatau a dus la răspândirea cenușii vulcanice și la perturbarea traficului aerian. Mai multe aeroporturi, inclusiv Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta, au fost afectate, iar MAE le recomandă românilor să verifice situația zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.

Cenușa vulcanică afectează mai multe regiuni

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Indonezia că Muntele Anak Krakatau, situat în Strâmtoarea Sunda, înregistrează activitate vulcanică, scrie Agerpres.

Cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni, inclusiv Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung, afectând și spațiul aerian. În acest context, operațiunile au fost suspendate temporar pe mai multe aeroporturi, printre care Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a pleca spre aeroport.

Totodată, MAE recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în apropierea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda, precum și respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale.

Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă III (Siaga) pentru Anak Krakatau și recomandă populației să manifeste prudență.

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Măști și protecție pentru ochi

În zonele afectate, autoritățile recomandă limitarea activităților în aer liber, purtarea măștilor și utilizarea protecției pentru ochi. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, întrucât cenușa vulcanică poate reduce vizibilitatea și poate afecta condițiile de carosabil.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Jakarta: +62 21 315 43 62. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

În cazul unei situații dificile, speciale sau urgente, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă consultarea paginilor web Ambasadei României la Jakarta și Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări de călătorie.

Editor : Ana Petrescu