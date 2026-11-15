Alertă de incendiu pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii și angajații au fost evacuați. Ce au descoperit autoritățile

O alarmă de incendiu a fost declanșată duminică dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați preventiv, pentru ca autoritățile să poată verifica situația, a anunțat Poliția de Frontieră.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 05:36. Polițiștii de frontieră au intervenit imediat și au coordonat evacuarea persoanelor, conform procedurilor de securitate.

În urma verificărilor, nu a fost descoperit niciun incendiu.

Autoritățile au precizat că situația a fost gestionată în siguranță, iar aeroportul și-a reluat activitatea în condiții normale, fără întreruperi.

Circumstanțele în care a fost declanșată alarma sunt în continuare verificate, informează Deschide.md.

Editor : A.P.