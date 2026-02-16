Alertă de viituri în Prahova și Buzău: hidrologii anunță posibile depășiri ale cotelor de inundație
Data actualizării: Data publicării:
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă în următoarele ore pe un afluent al râului Buzău.
Potrivit hidrologilor, până la ora 12:00, pe fondul precipitaţiilor căzute în ultimele 24 de ore şi al propagării viiturilor, sunt posibile creşteri semnificative de debite şi niveluri, cu depăşirea Cotelor de inundaţie pe râul Nişcov, afluent al râului Buzău, în judeţele Prahova şi Buzău.
Avertizarea a fost transmisă către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica, Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomiţa şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Prahova şi Buzău.