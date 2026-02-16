Live TV

Alertă de viituri în Prahova și Buzău: hidrologii anunță posibile depășiri ale cotelor de inundație

Data actualizării: Data publicării:
inundatii romania
Foto: ISU Buzău

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă în următoarele ore pe un afluent al râului Buzău.

Potrivit hidrologilor, până la ora 12:00, pe fondul precipitaţiilor căzute în ultimele 24 de ore şi al propagării viiturilor, sunt posibile creşteri semnificative de debite şi niveluri, cu depăşirea Cotelor de inundaţie pe râul Nişcov, afluent al râului Buzău, în judeţele Prahova şi Buzău.

Citește și: Cod roșu de inundații în Buzău: drumuri blocate după ploi torențiale. 21 de localități din 5 județe, afectate. Anunțul Dianei Buzoianu

Avertizarea a fost transmisă către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica, Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomiţa şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Prahova şi Buzău.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
marcel ciolacu psd
2
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inundatii romania
Cod roșu de inundații în Buzău: drumuri blocate după ploi torențiale. 21 de localități din 5 județe, afectate. Anunțul Dianei Buzoianu
inundatii
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe
River Irthing in flood
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben și portocaliu de viituri în mai multe județe ale țării
masina in inundatii
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
inundatii
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alertă cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
Snowing on cars in the morning, snow on street in Bucharest, Romania, 2021
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din...
american mutat in oradea
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România...
Empty grocery cart with the indicator of a falling economy. Concept of the economic crisis. Inflation. Food shortages, logistics problems.
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 9,62% în luna ianuarie
Ultimele știri
Prevenție, sterilizare și microcipare: ANSVSA pregătește o strategie națională pentru gestionarea câinilor fără stăpân
„RAMmageddon”: Criza cipurilor de memorie lovește industria tech și scumpește smartphone-urile, laptopurile și automobilele
Gruparea Wagner a primit o nouă misiune: FSB pregătește operațiuni speciale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Pești. Sensibilitatea lor devine un atu puternic dacă știu să o transforme în...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online