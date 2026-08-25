Echipaje de salvatori montani din Brașov au fost mobilizate, marți seară, după ce un turist cazat la o pensiune din Valea Glăjeriei a sunat la 112 și a anunțat că a observat pe munte un semnal luminos repetitiv, asemănător celui SOS. O echipă Salvamont Râșnov a verificat informația și a confirmat prezența luminilor.

„În urma unui apel primit prin 112, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au fost alertați de un turist cazat la o pensiune din Valea Glăjeriei, care a observat pe munte un semnal luminos repetitiv, asemănător unui semnal SOS. O echipă de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov s-a deplasat în zonă și a confirmat prezența luminilor”, au transmis, marți seară, reprezentanții Salvamont Brașov, într-o postare pe Facebook.

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Salvatorii montani se deplasează către zona din care par să provină luminile, pentru a identifica sursa semnalului și a stabili dacă este vorba despre o persoană aflată în dificultate.

În Brașov este mobilizată și o a doua echipă de sprijin, care va interveni dacă situația din teren o va impune.

Editor : Ana Petrescu