Pompierii militari intervin pentru a rezolva o problemă la o autocisternă din localitatea Călimănești, pe DN7, care are scăpări de gaze. Nu sunt victime, traficul este complet blocat, fiind creat și un perimetru de siguranță de 500 de metri pătrați și emis un mesaj RO-ALERT, a mai transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN. Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp”, arată postarea de marți pe pagina de Facebook a IGSU.