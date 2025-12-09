Video&Foto Alertă pe DN7: scăpări de gaze la o autocisternă în Călimănești. Traficul, complet blocat. A fost emis un mesaj RO-ALERT
Pompierii militari intervin pentru a rezolva o problemă la o autocisternă din localitatea Călimănești, pe DN7, care are scăpări de gaze. Nu sunt victime, traficul este complet blocat, fiind creat și un perimetru de siguranță de 500 de metri pătrați și emis un mesaj RO-ALERT, a mai transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN. Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp”, arată postarea de marți pe pagina de Facebook a IGSU.
Pentru protejarea populației aflată în proximitate a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT.
În sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și 2 autospeciale de stingere de la ISU Sibiu, a mai spus sursa citată.
La acest moment, traficul pe DN7 este complet blocat, iar pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei.
„La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului”, mai spune sursa menționată.
Nu au fost înregistrate victime, iar misiune în dinamică, mai transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență.