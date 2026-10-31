Alertă pe munte: Toate traseele de altitudine din Prahova au fost închise. Se anunță zăpadă de peste jumătate de metru

Toate traseele montane de altitudine din județul Prahova au fost închise din cauza ninsorilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. La munte s-a depus deja un strat consistent de zăpadă, iar la Vârful Omu s-ar putea depăși 50 de centimetri în zilele următoare.

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Salvamontiștii atrag atenția asupra risurilor la care sunt supuși turiștii. Potrivit acestora, condițiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă și periculoasă.

„Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăși 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turiști. Salvamont Prahova declară închise toate traseele turistice montane de altitudine, în contextul condițiilor actuale și al evoluției prognozate a vremii”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să respecte interdicția și să nu intre pe traseele montane închise. De asemenea, sunt sfătuiți să evite zonele de altitudine, unde zăpada, vântul și ceața le pot pune în pericol siguranța.

Autoritățile le recomandă celor care intenționează să meargă la munte să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la starea traseelor înainte de orice deplasare.

Editor : A.P.