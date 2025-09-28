Live TV

SRI și Poliția Română, verificări după alertele cu bombă din Capitală

sectie vot rep Moldova, afis comisia electorala centrala
Votul de pe 28 septembrie este crucial pentru viitorul țării. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare

Poliția Română și SRI au verificat secțiile de votare din Capitală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după un e-mail care anunța existența unor dispozitive explozive în incinta acestora. Potrivit verificărilor preliminare, nu ar exista indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, nefiind vreun risc care să perturbe procesul electoral.

„Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire existenţa unor dispozitive explozive, la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei", anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit IGPR, primele date arată că nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală: „Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral. Instituţiile abilitate gestionează, potrivit atribuţiilor legale, desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procesului de votare. Tratăm cu seriozitate orice sesizare, iar, în funcţie de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile legale”.

Alerte cu bombă la mai multe secții de votare

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova transmit că la mai multe secții de votare din diaspora au fost alerte cu bombă, false, după cum au comunicat oficialii din țările în care au avut loc incidentele. Printre țările în care au fost alerte sunt Italia, România sau SUA.

Oficialii moldoveni transmit, într-un comunicat, că au fost pregătite pentru acest scenariu, iar în secțiile unde au avut loc incidentele, procesul electoral a fost reluat. "Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova", transmit aceștia.

Diplomații de la Chișinău spun că alertele au vizat mai multe țări în care este o diasporă moldovenească impresionantă: "Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania)."

Editor : A.R.

