Ciclonul Byron, care a măturat o mare parte din Grecia, afectează și România. În această dimineață, meteorologii au emis noi alerte de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale care pot depăși 50 km/h. Totodată, directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu a dezvăluit cum va fi vremea de alegeri în Capitală.

Astfel, meteorologii au emis un cod galben de intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...65 km/h. Printre zonele afectate se regăsesc Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, unde codul galben ține până sâmbătă la ora 20.00, în timp ce județul Olt are o avertizare valabilă până la ora 12.00.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM: „Avem în continuare două atenționări cod galben privind vântul, una valabilă până la ora 20.00 în această seară pentru Dobrogea, partea de sud, centru și est a Munteniei, unde intensificări ale vântului vor atinge viteze de 50-65 km/h. În această zonă intră și Capitala. Și aici vântul va continua să fie destul de intens până spre sfârșitul acestei zile.

La noapte vântul va înceta treptat. Rămâne însă de interes pentru zona literalului până la sfârșitul zilei de mâine. Activitatea ciclonului Byron, chiar dacă este destul de departe de țara noastră ajunge la limită să se manifeste și în partea de Sud a României. Pe de o parte prin aceste intensificări ale vântului, pe de altă parte prin precipitațiile pe care le vom avea astăzi. Ploi, tot în regiunile sudice. În general, slabe cantitativ dar destul de persistente.

Sunt și temperaturi în scădere. Chiar dacă rămânem cu un regim termic peste normalul acestei perioade. În partea de Est și Sud a teritoriului, astăzi simțitor mai rece decât ieri. Maxime între 4 și 8-9 grade în aceste regiuni, în timp ce în vest vor mai urca temperaturile spre 12-13 grade. Mâine, aceste temperaturi mai scăzute se vor extinde în toate regiunile țării.

Încă o vreme destul de mohorâtă așteptăm pentru mâine. Vor fi condiții de ploaie slabă, dar pe durată mult mai scurtă decât astăzi. Temperatura maxima, în jurul valorii de 6 grade după ce dimineață vom fi avut 4-5 grade.”

