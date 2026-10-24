Alexandru Rogobete anunță când va fi gata Spitalul Regional din Iași, cu 850 de paturi și 20 de săli de operație

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat sâmbătă că lucrările la Spitalul Regional de Urgență (SRU) Iași ar urma să ajungă la nivelul zero la începutul anului viitor, iar primii pacienți ar putea fi primiți în 2029.

Aflat la Iași, ministrul a precizat, în timpul unei vizite pe șantier, că termenul de finanțare a proiectului a fost extins până în 2029, pentru a preveni eventualele blocaje administrative sau tehnice. Cu toate acestea, el estimează că lucrările ar putea fi finalizate conform calendarului anunțat inițial, scrie Agerpres.

„Termenul final al proiectului, adică termenul de finanțare, este 2029. Am prelungit termenul pentru că experiența ultimelor proiecte ne-a arătat că pot exista tot felul de blocaje: fie administrative, fie tehnice, blocaje în aprovizionarea cu materiale, de exemplu. Și atunci, pentru a nu mai ajunge în punctul în care am putea avea proiecte în stadiul de 90% să nu mai poată continua finanțarea, am hotărât finanțarea pe o perioadă cât mai largă. Este și perioada de finanțare a exercițiului financiar european actual. Deci, cumva, suntem încadrați în această activitate de finanțare. Eu cred că termenul de execuție va fi cel anunțat inițial”, a spus Alexandru Rogobete.

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Peste 22.000 de elemente montate pentru consolidarea terenului

Ministrul a explicat că, în primele luni de lucrări, constructorul s-a concentrat pe consolidarea terenului, o etapă complexă ale cărei rezultate nu sunt încă foarte vizibile.

Potrivit acestuia, pentru stabilizarea solului au fost montate peste 22.000 de elemente de consolidare.

„Proiectul a fost deblocat în anul 2022-2023. Pe vremea aceea eram secretar de stat, profesorul Rafila era ministrul Sănătății. Împreună am reușit să deblocăm toate cele trei spitale regionale: Craiova, Iași și Cluj-Napoca. La Craiova lucrările sunt avansate, au depășit etajul 4. La Iași, contractul a fost semnat la finalul anului trecut, dacă nu greșesc, iar lucrările au început undeva în primăvara acestui an. Chiar dacă nu se vede o mare evoluție, (...) în toată această perioadă au fost realizate lucrările de consolidare a terenului, au fost montate peste 22.000 de elemente pentru stabilizarea terenului. Lucrările încep să se vadă”, a declarat ministrul Sănătății.

Structura spitalului ar putea ajunge la nivelul zero la începutul anului viitor

Alexandru Rogobete a afirmat că, potrivit discuțiilor cu reprezentanții constructorului, lucrările ar putea ajunge la nivelul zero la începutul anului viitor, după finalizarea etapelor subterane.

„Din discuțiile avute cu constructorul, undeva la începutul anului viitor putem ajunge la nivelul zero, putem ajunge practic la finalizarea minus doi, minus unu și parter”, a declarat ministrul.

Potrivit ministrului, primii pacienți ar putea fi tratați la Spitalul Regional de Urgență Iași după finalizarea construcției și a dotărilor, urmate de o perioadă de pregătire pentru funcționare.

„Primii pacienți vor fi tratați după darea în folosință a Spitalului Regional de Urgență din Iași, la finalul anului 2028-2029”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că, după încheierea lucrărilor și instalarea echipamentelor, sunt necesare încă trei până la șase luni pentru testarea funcțională, organizarea administrativă și obținerea tuturor avizelor.

„Din momentul în care este finalizată construcția și dotarea, mai este nevoie de trei-șase luni pentru testarea funcțională, pentru organizarea administrativă și pentru primirea tuturor avizelor”, a explicat acesta.

Spital cu 850 de paturi și 20 de săli de operație

Spitalul Regional de Urgență Iași va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren pus la dispoziție de municipalitate. Unitatea medicală va ocupa o suprafață de teren de 120.000 de metri pătrați și va avea o suprafață construită totală de 202.689 de metri pătrați.

Conform proiectului, spitalul va avea nouă etaje, 850 de paturi și 20 de săli de operație. În cadrul unității ar urma să lucreze aproximativ 3.000 de persoane.

Noul spital va înlocui actualul Spital Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.

Proiectul prevede o perioadă de execuție de 48 de luni, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții și de la bugetul de stat.

Editor : Ana Petrescu