Președintele Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis (PSD) a criticat, joi, Guvernul condus de Luca Niculescu, nemulțumit de restricțiile impuse administrațiilor locale în privința cheltuielilor publice. Social-democratul a anunțat că va trimite o scrisoare premierului și miniștrilor de resort, după ce Executivul nu a permis exproprierea unui teren pe care a fost construit un drum, deși fondurile necesare sunt prevăzute în bugetul județului încă de la începutul anului.

„Eu vreau să vă spun că avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Mie mi-e foarte complicat să înțeleg de ce Dumnezeu un guvern, indiferent de numele lui, ne interzice din bugetul aprobat la începutul anului să expropriem un drum, e și făcut drumul ăsta. Deci noi nu putem expropria o bretea nu știu pe unde, pentru că guvernul a hotărât că nu mai permite astfel de cheltuieli pe parcursul anului, din banii pe care îi avem la început de an prognozați, din banii acestui județ. Voi face o adresă astăzi către primul ministru și ceilalți miniștri de resort, pentru că este o aberație", a declarat Alfred Simonis, în timpul ședinței de joi a CJ Timiș.

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Simonis: „Ce treabă are Guvernul cu banii pe care îi avem în buget?”

Președintele CJ Timiș a contestat intervenția Executivului în modul în care administrațiile locale gestionează fondurile deja aprobate prin buget. El a susținut că reducerea deficitului ar trebui să se bazeze pe eficientizarea cheltuielilor la nivelul instituțiilor centrale, nu pe blocarea investițiilor și a lucrărilor realizate de autoritățile locale.

„Am înțeles, ne luați două treimi din buget ca să-i dați la București, după care din treimea care ne rămâne, ne spuneți, nu mai aveți voie să cheltuiți bani. Cum nu mai avem voie să facem niște reparații la drumuri, de exemplu. Ce treabă are guvernul cu banii pe care îi avem de la început de an prognozați și îi avem în buget? E de noaptea minții", a afirmat Simonis.

Social-democratul a adăugat că statul ar trebui să reducă din cheltuieli prin comasarea instituțiilor guvernamentale și restructurarea companiilor de stat care nu sunt eficiente.

„Eu înțeleg că vor să regleze deficitul, dar s-o facă din cheltuielile lor, să comaseze instituțiile guvernamentale, să taie companiile de stat care taie frunze la câini, să găsească eficientizarea statului de unde se cheltuiesc banii”, a spus președintele CJ Timiș.

Acesta a avertizat că amânarea unor lucrări va genera costuri mai mari în viitor, inclusiv în cazul reparațiilor la drumuri și al exproprierilor.

„Orice decizie de tipul acesta nu face decât să ne facă să cheltuim banii suplimentar. Nu repari gropile care se fac acum, vor fi mai mari în ianuarie gropile. Și va trebui să plătim mai mulți bani ca să le reparăm. Nu facem expropriere acum, o facem anul viitor. O să coste mai mult, probabil”, a explicat Simonis.

Exemplul dat de Alfred Simonis: mașini de 7.000-8.000 de euro

Liderul administrației județene a criticat și restricțiile privind achizițiile de bunuri, susținând că unele dintre măsuri nu generează economii reale, ci doar amână cheltuieli care devin ulterior mai mari.

„Nu cumpărăm o mașină, un Logan de 8.000 de euro sau de 7.000 de euro, dar băgăm 2.000 de euro pe lună ca să reparăm mașinile cu care mergem acum. Există decizii atât de aberante, dar care pe fond nici măcar nu aduc economii. Rostogolim de la un an la altul problemele. Cum să-i treacă prin minte unui guvern să nu ne permită să expropriem un drum care este în procedură de a fi reabilitat”, a declarat Alfred Simonis.

Președintele CJ Timiș a precizat că reproșurile sale nu vizează exclusiv actualul premier, ci orice Executiv care ia măsuri pe care le consideră dezavantajoase pentru administrațiile locale, indiferent de culoarea politică.

„Ca să vedeți că nu mă refer doar la domnul Bolojan, mă refer la orice guvern, indiferent de culoarea politică a lui, și vă spun un singur lucru, că asta am promis de la început. Această administrație va trata cu același respect sau lipsă de respect, indiferent din numele primului ministru sau culoarea politică a partidului care conduce, ca să fie clar. Acest județ, dacă este respectat, vom respecta, dacă nu, nu”, a afirmat Simonis.

El a adăugat că va critica public orice decizie pe care o consideră absurdă, indiferent cine se află la conducerea Guvernului.

„Și când vor face absurdități precum cele făcute de domnul Bolojan, așa cum îi reproșam domniei sale, o să fac și cu domnul Niculescu și orice guvern care face asta", a mai spus președintele CJ Timiș.

Guvernul a impus restricții asupra cheltuielilor publice

Executivul a impus o serie de restricții privind cheltuielile publice pentru ultimele două luni ale anului 2026 și pregătește un nou pachet de măsuri de economisire bugetară.

Măsurile vizează oprirea achizițiilor considerate neesențiale și limitarea angajamentelor legale noi până la finalul anului, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

Editor : A.P.