Live TV

Alina Gorghiu: Guvernul sprijină legea care majorează pedepsele agresorilor violenți. „Încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecinţe”

Data actualizării: Data publicării:
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
Foto: Alina Gorghiu / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PNL Alina Gorghiu anunță că Guvernul a dat marți aviz favorabil demersului legislativ prin care pedepsele pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție vor fi majorate cu jumătate la recidivă. Inițiativa face parte din proiectul „România fără violență”, informează News.ro.

„Cea mai importantă modificare se referă la încălcarea ordinelor de protecție (OP/OPP): dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate. Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva și pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecințe”, spune Alina Gorghiu.

Deputatul PNL mai precizează că ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, victima va beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului, iar un nou ordin va putea fi cerut nu doar de victimă, ci și de procuror, autorități sau servicii sociale (cu acordul victimei).

„Contextul arată cât de necesare sunt aceste schimbări: în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenții ale poliției, peste 8.000 de ordine de protecție emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri. Cele mai multe cazuri rămân «loviri și alte violențe» și «amenințări». Propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului și completează proiectul «România fără violență». Împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecție reală și efectivă”, subliniază Alina Gorghiu.

Ea menționează că violența domestică nu mai poate fi tratată ca o problemă privată. „Prin aceste modificări, mesajul este clar: victimele sunt protejate, agresorii vor răspunde mai dur pentru faptele lor”, adaugă Gorghiu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
4
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski impreuna cu lideri europeni
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington...
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
Ultimele știri
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist
Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit
Un bărbat a fost lovit de tren în Eforie Nord
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat arestat
Tentativă de omor într-un centru maternal din Călărași. Bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră a fost arestat
Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
O femeie a fost înjunghiată de fostul partener chiar în incinta unui centru maternal din Călărași
femeie abuzata cu mainile pe fata
Povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și frică: „Am născut prematur, ca urmare a abuzurilor”
violenta domestica
Femeie din Bacău, bătută de soț în plină stradă pentru că a spart un borcan. Bărbatul a fost arestat
ilustratie violenta domestica
Fiica unui bărbat violent: „Mi-aș fi dorit din toată inima să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie distrusă, cu scandaluri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
Adevărul
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie...
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...