Alocația de hrană în 2026: Sumă majorată pentru persoanele vulnerabile. Cine primește indemnizația și cât va fi plata zilnică

Data publicării:
Alocația de hrană 2026. Foto Getty Images
Alocația de hrană 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce este alocația de hrană Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

Din 2026, statul român majorează alocația de hrană pentru persoanele vulnerabile din servicii de protecție, sprijinind necesarul nutrițional zilnic. Măsura se adresează copiilor din centre specializate, adulților cu dizabilități, vârstnicilor din case de îngrijire, precum și altor persoane aflate în situații dificile care beneficiază de sprijin prin instituții acreditate.

Majorarea indemnizației asigură continuitate și stabilitate în alimentația zilnică a persoanelor aflate în dificultate și reflectă responsabilitatea statului față de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Ce este alocația de hrană

Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate. Suma nu ajunge direct la beneficiari, ci este alocată instituțiilor care se ocupă de prepararea și furnizarea hranei celor care nu se pot întreține singuri.

În 2026, alocația de hrană a crescut de la 22 lei/zi la 32 lei pe zi, pentru a asigura mese corespunzătoare nevoilor zilnice. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare zi petrecută într-o instituție care se ocupă cu servicii sociale - fie că este vorba de centre pentru copii, unități pentru persoane cu dizabilități sau case de îngrijire pentru vârstnici - costul hranei este acoperit prin această sumă.

Practic, alocația de hrană garantează accesul la mese zilnice și este un instrument prin care statul urmărește să reducă vulnerabilitatea și să asigure un nivel minim de trai pentru persoanele aflate în dificultate.

Citește și: Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026

Alocația de hrană: o creștere cu peste 60%

Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice. Valoarea alocației nu a mai fost actualizată din 2022, iar standardele de cost rămăseseră la valoarea anului 2023. Aceste măsuri contribuie la o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile.

Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru alocația zilnică de hrană a venit din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri.

De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure.”, a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (Sursa: Ministerul Muncii)

Află și: Ce este Venitul Minim de Incluziune

Cine beneficiază de alocația de hrană în 2026

Beneficiarii alocației de hrană sunt:

  • Copiii aflați în centre de zi sau rezidențiale de protecție specială;
  • Tinerii și adulții cu dizabilități care locuiesc sau sunt incluși în servicii sociale acreditate;
  • Persoanele vârstnice aflate în case de asistență socială;
  • Alte categorii vulnerabile care beneficiază de servicii sociale finanțate de stat sau de autoritățile locale.

Suma nu este acordată direct în numerar beneficiarilor, ci prin instituțiile care furnizează serviciile sociale, acestea fiind responsabile pentru asigurarea hranei zilnice. Astfel, alocația de hrană contribuie la o alimentație decentă și la bunăstarea persoanelor vulnerabile.

Editor : C.S.

