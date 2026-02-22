Alocația de plasament 2026: Cum sprijină statul copiii din sistemul de protecție specială

Alocația de plasament reprezintă unul dintre principalele mecanisme de sprijin financiar oferite de stat minorilor care nu pot fi crescuți în familia biologică, având scopul de a acoperi nevoile de bază, de a susține dezvoltarea și integrarea acestora în cadrul altor forme de îngrijire sau servicii de protecție specială. Prestația, reglementată prin legislația privind protecția copilului și calculată în funcție de indicatori socio-economici stabiliți la nivel național, reflectă angajamentul public față de persoanele vulnerabile și rolul statului în garantarea interesului superior al fiecărui copil.

Prin regulile stricte care îi guvernează acordarea și utilizarea, acest drept financiar reflectă atât responsabilitatea instituțională față de protecția minorilor, cât și necesitatea unei monitorizări constante pentru ca sprijinul să răspundă real nevoilor celor aflați în situații vulnerabile.

Ce este alocația de plasament

Alocația de plasament reprezintă un sprijin financiar acordat de stat copiilor care nu pot fi crescuți de părinții biologici și se află în îngrijirea altor persoane, familii sau servicii rezidențiale. Măsura face parte din sistemul național de protecție a copilului și este reglementată prin legislația privind drepturile copilului, având scopul de a asigura resursele necesare pentru creșterea și îngrijirea minorilor aflați în situații vulnerabile.

Acest tip de alocație se acordă lunar și este destinat acoperirii cheltuielilor esențiale pentru copil - alimentație, îmbrăcăminte, produse de igienă, rechizite și alte nevoi curente. Beneficiarii indirecți sunt persoanele sau familiile care au în plasament copilul, inclusiv asistenții maternali sau tutorii desemnați, însă fondurile sunt stabilite în interesul exclusiv al minorului.

Spre deosebire de alocația de stat pentru copii, care este un drept universal acordat tuturor minorilor eligibili, alocația de plasament este o prestație specială, acordată doar copiilor aflați în sistemul de protecție specială. Cuantumul acesteia este stabilit prin raportare la Indicatorul Social de Referință (ISR), un indicator economic utilizat în România pentru calcularea mai multor beneficii sociale.

Cuantumul alocației de plasament în 2026

Pentru anul 2026, valoarea alocației de plasament este determinată prin formula legală care stabilește cuantumul la nivelul ISR înmulțit cu coeficientul 1,808. Deoarece indicatorul social nu a fost majorat față de anul precedent, suma acordată rămâne, în practică, la aproximativ 1.194 lei lunar pentru fiecare copil aflat în plasament.

În cazul copiilor încadrați în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii, cuantumul alocației de plasament se majoreaza cu 50%.

ISR (Indicatorul Social de Referință) este un indicator anual folosit pentru calculul unor alocații și ajutoare sociale.

Care sunt actele necesare acordării alocației de plasament

Actele necesare sprijinului financiar sunt:

cerere tip;

copia dispoziției/hotărârii/sentinței/certificatului de grefă;

în cazul copilului cu dizabilități, cererea va fi însoțită de copia certificatului de handicap;

pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățamânt de zi.

Unde se depun actele

Actele în vederea acordării alocației de plasament se depun la sediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/respectiv a Municipiului București, până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă dispoziția/hotărârea/sentința/certificatul de grefă (document oficial care atestă informații din registrul instanței).

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată sau suspendată plata

Plata alocaţiei de plasament se suspendă, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

pentru tinerii peste 18 ani nu s-a îndeplinit obligaţia de a prezenta din 6 în 6 luni de la emiterea deciziei de acordare a alocaţiei, adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă că îşi continuă studiile la o formă de învăţământ cursuri de zi, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

tânărul pentru care s-a stabilit măsura plasamentului a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a fost prezentată hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, în vederea prelungirii măsurii de plasament;

dacă timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;

tânărul a împlinit vârsta de 26 de ani;

s-a produs decesul copilului aflat în plasament/în regim de urgenţă sau tutelă;

a încetat măsura de plasament/în regim de urgenţă sau tutelă.

Ce înseamnă concediu de acomodare

„Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.

Astfel, cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. De asemenea, nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.

