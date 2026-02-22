Live TV

Alocația de plasament 2026: Cum sprijină statul copiii din sistemul de protecție specială

Data publicării:
Cât este alocația de plasament. Foto Getty Images
Cât este alocația de plasament. Foto Getty Images
Din articol
Ce este alocația de plasament Cuantumul alocației de plasament în 2026 Care sunt actele necesare acordării alocației de plasament Ce înseamnă concediu de acomodare

Alocația de plasament reprezintă unul dintre principalele mecanisme de sprijin financiar oferite de stat minorilor care nu pot fi crescuți în familia biologică, având scopul de a acoperi nevoile de bază, de a susține dezvoltarea și integrarea acestora în cadrul altor forme de îngrijire sau servicii de protecție specială. Prestația, reglementată prin legislația privind protecția copilului și calculată în funcție de indicatori socio-economici stabiliți la nivel național, reflectă angajamentul public față de persoanele vulnerabile și rolul statului în garantarea interesului superior al fiecărui copil.

Prin regulile stricte care îi guvernează acordarea și utilizarea, acest drept financiar reflectă atât responsabilitatea instituțională față de protecția minorilor, cât și necesitatea unei monitorizări constante pentru ca sprijinul să răspundă real nevoilor celor aflați în situații vulnerabile.

Ce este alocația de plasament

Alocația de plasament reprezintă un sprijin financiar acordat de stat copiilor care nu pot fi crescuți de părinții biologici și se află în îngrijirea altor persoane, familii sau servicii rezidențiale. Măsura face parte din sistemul național de protecție a copilului și este reglementată prin legislația privind drepturile copilului, având scopul de a asigura resursele necesare pentru creșterea și îngrijirea minorilor aflați în situații vulnerabile.

Acest tip de alocație se acordă lunar și este destinat acoperirii cheltuielilor esențiale pentru copil - alimentație, îmbrăcăminte, produse de igienă, rechizite și alte nevoi curente. Beneficiarii indirecți sunt persoanele sau familiile care au în plasament copilul, inclusiv asistenții maternali sau tutorii desemnați, însă fondurile sunt stabilite în interesul exclusiv al minorului.

Spre deosebire de alocația de stat pentru copii, care este un drept universal acordat tuturor minorilor eligibili, alocația de plasament este o prestație specială, acordată doar copiilor aflați în sistemul de protecție specială. Cuantumul acesteia este stabilit prin raportare la Indicatorul Social de Referință (ISR), un indicator economic utilizat în România pentru calcularea mai multor beneficii sociale.

Cuantumul alocației de plasament în 2026

Pentru anul 2026, valoarea alocației de plasament este determinată prin formula legală care stabilește cuantumul la nivelul ISR înmulțit cu coeficientul 1,808. Deoarece indicatorul social nu a fost majorat față de anul precedent, suma acordată rămâne, în practică, la aproximativ 1.194 lei lunar pentru fiecare copil aflat în plasament.

În cazul copiilor încadrați în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii, cuantumul alocației de plasament se majoreaza cu 50%.

  • ISR (Indicatorul Social de Referință) este un indicator anual folosit pentru calculul unor alocații și ajutoare sociale.

Care sunt actele necesare acordării alocației de plasament

Actele necesare sprijinului financiar sunt:

  • cerere tip;
  • copia dispoziției/hotărârii/sentinței/certificatului de grefă;
  • în cazul copilului cu dizabilități, cererea va fi însoțită de copia certificatului de handicap;
  • pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățamânt de zi.

Unde se depun actele

Actele în vederea acordării alocației de plasament se depun la sediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/respectiv a Municipiului București, până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă dispoziția/hotărârea/sentința/certificatul de grefă (document oficial care atestă informații din registrul instanței).

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată sau suspendată plata

Plata alocaţiei de plasament se suspendă, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

  • pentru tinerii peste 18 ani nu s-a îndeplinit obligaţia de a prezenta din 6 în 6 luni de la emiterea deciziei de acordare a alocaţiei, adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă că îşi continuă studiile la o formă de învăţământ cursuri de zi, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
  • tânărul pentru care s-a stabilit măsura plasamentului a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a fost prezentată hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, în vederea prelungirii măsurii de plasament;
  • dacă timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;
  • tânărul a împlinit vârsta de 26 de ani;
  • s-a produs decesul copilului aflat în plasament/în regim de urgenţă sau tutelă;
  • a încetat măsura de plasament/în regim de urgenţă sau tutelă.

Ce înseamnă concediu de acomodare

„Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.

Astfel, cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. De asemenea, nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zelenski-scaled
1
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Vladimir Putin
2
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în...
Atac
3
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
grindeanu
4
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
5
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"
Digi Sport
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tichete de masă în 2026. Foto Getty Images
Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi
Tichetele de creșă 2026. Foto Getty Images
Tichete de creșă 2026: Cum pot obține părinții sprijin financiar. Suma maximă prevăzută lunar pentru serviciile educaționale
Indemnizația socială minimă. Foto Getty Images
Pensia socială în 2026: Cum completează statul veniturile celor care au contribuit la sistemul public, fără diferențe între categorii
Burse și ajutoare financiare pentru elevi. Foto Getty Images
Ajutoare pentru studii și burse școlare în 2026: Cine poate beneficia și ce sume se acordă
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în februarie. Anunțul ANPIS despre plățile anticipate
Recomandările redacţiei
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
Expert american în securitate: România este a treia cea mai...
Igor Secin, șeful Rosneft
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol...
antonia pup
Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan...
Atac rusesc asupra fabricii Mondelez International din Ucraina Foto Andrii Sîbiha X
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre...
Ultimele știri
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme
Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost arestați pentru viol de miliție. Manevra...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Fotbalistul necunoscut care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
Pro FM
Prima soție a lui Julio Iglesias, întristată de acuzațiile de hărțuire care i se aduc artistului: E incapabil...
Film Now
Dezvăluiri despre "Tăcerea mieilor", la 35 de ani de la lansarea filmului care a speriat Hollywood-ul
Adevarul
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează...
Newsweek
Un ministru admite că legea pensiilor i-a lăsat cu mai puțini bani pe pensionarii cu grupe. Ce propune?
Digi FM
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Regizoarea "Wuthering Heights" își apără filmul, considerat de mulți controversat: "Trebuie să iei decizii...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...