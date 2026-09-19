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Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Ce elevi pot primi în continuare banii

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Alocatia pentru copii. Foto Getty Images
Alocatia pentru copii. Foto Getty Images
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Din articol
În ce condiții se acordă alocația după vârsta de 18 ani Până la ce vârstă pot primi alocație tinerii cu handicap Ce acte trebuie depuse la unitatea de învățământ

Tinerii care devin majori înainte de finalizarea liceului sau a învățământului profesional pot primi în continuare alocația de stat. Dreptul se menține până la terminarea cursurilor, însă beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții și să depună documentele solicitate la unitatea de învățământ, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Odată cu începerea anului școlar 2026-2027, instituția le reamintește elevilor majori că împlinirea vârstei de 18 ani nu conduce automat la încetarea plății. Regula este prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

În ce condiții se acordă alocația după vârsta de 18 ani

Pentru menținerea dreptului, tânărul trebuie să fie înscris și să urmeze cursurile unui liceu sau ale unei instituții de învățământ profesional organizate în condițiile legii. Plata continuă până la finalizarea studiilor respective și nu pentru orice formă de pregătire urmată după majorat.

Legea stabilește și o restricție pentru elevii care repetă anul școlar. Aceștia nu mai beneficiază de alocație, cu excepția situațiilor în care repetarea a fost determinată de probleme de sănătate, dovedite prin certificat medical.

Prin urmare, dreptul nu este prelungit numai în funcție de vârstă, ci depinde de continuarea studiilor și de îndeplinirea cerințelor prevăzute de actul normativ.

Până la ce vârstă pot primi alocație tinerii cu handicap

O reglementare distinctă se aplică tinerilor cu handicap. După majorat, aceștia pot beneficia de alocația de stat atât timp cât urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Și în cazul lor, repetarea anului școlar conduce la pierderea dreptului, cu excepția situației în care există motive medicale dovedite prin documentele cerute.

Ce acte trebuie depuse la unitatea de învățământ

Elevii care au devenit majori trebuie să se adreseze instituției de învățământ la care sunt înscriși. Cererea pentru continuarea acordării alocației este completată de tânăr și se depune la școală împreună cu actul său de identitate.

Dosarul trebuie să includă și o adeverință eliberată de unitatea de învățământ. Din document trebuie să rezulte că solicitantul urmează cursurile liceale sau profesionale, își continuă studiile fără întrerupere și nu repetă anul școlar.

Dacă elevul repetă din motive de sănătate, sunt necesare documentele medicale care justifică această situație. În cerere poate fi menționată și modalitatea aleasă pentru încasarea banilor: prin mandat poștal sau într-un cont bancar.

Potrivit legii, pentru tinerii care au împlinit 18 ani plata se efectuează direct către aceștia, pe baza solicitării depuse.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare transmit situația elevilor

În baza normelor de aplicare a Legii nr. 61/1993, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit vârsta de 18 ani și se încadrează în condițiile de acordare a dreptului.

În această situație sunt incluși și elevii unităților de învățământ private acreditate sau autorizate în condițiile legii. Ulterior, pe parcursul anului școlar, inspectoratele comunică lunar cazurile persoanelor de peste 18 ani care au renunțat la cursurile liceale sau profesionale și nu mai pot beneficia de acest drept.

Editor : C.S.

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