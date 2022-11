„Cine v-a lucrat aici?” este fraza devenită o veritabilă marcă înregistrată în ceea ce privește calitatea pieței muncii din România. Piață confruntată de câțiva ani cu un paradox: angajatorii se plâng de o criză acută (și, aparent, perpetuă) a forței de muncă, în timp ce angajații reclamă salariile mici pe care angajatorii sunt dispuși să le ofere. În plus, pe lângă „exodul creierelor” (medici, ingineri, specialiști IT etc.), România se confruntă și cu o „scurgere” la fel de importantă de instalatori, electricieni, faianțari ori zugravi: pare din ce în ce mai greu să găsești o echipă de „meseriași” care să facă o lucrare în mod profesionist, cap-coadă. Asta în condițiile în care, cel puțin la suprafață, internetul e plin de școli profesionale care oferă cursuri de calificare de tot felul, de la autopsieri și magazioneri, până la mult-căutații instalatori și electricieni. Reporterul Digi24.ro a jucat astfel rolul unei persoane de „40+ ani” care intenționează să se specializeze „de la zero” într-o meserie și a căutat să afle ce are de oferit „la firul ierbii” piața muncii, dincolo de comunicatele și statisticile oficiale.

În România, aventura găsirii unui zugrav, instalator sau electrician de calitate are mari șanse să se transforme într-un veritabil roman polițist noir, unde „beneficiarul lucrării” ajunge să joace de cele mai multe ori rolul detectivului în căutarea echipei de meseriași.

Aparent, să găsești un astfel de meseriaș pare simplu în teorie: în realitate, deși sunt peste 225 de mii de șomeri înregistrați oficial în România, există mai mult de 51.000 de posturi vacante declarate de firmele românești la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Asta, în condițiile în care în primăvară existau în jur de 31.000 de locuri de muncă vacante declarate: practic, o creștere de 20.000 de locuri de muncă „vacante” în ultimele 6 luni.

Din locurile de muncă „vacante”, mai bine de jumătate sunt destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale sau profesionale, categorie în care intră mult-căutații meseriași (sudori, electricieni, fierar-betoniști etc.). Muncitori tot mai greu de găsit atât de clienți, cât și de firmele din România.

Zugravii, faianțarii și parchetarii - printre cei mai căutați (și greu de găsit) meseriași din România

În astfel de condiții, o soluție ar fi să-ți iei destinul în propriile mâini și să urmezi chiar tu cursurile unei școli de formare profesională în domeniu. Să fii și tu unul dintre cei peste 17.000 de români care au decis să facă acest pas în ceea ce privește schimbarea carierei. Și care să poată, la o adică, să-și facă singur reparațiile în casă, fără să mai fie nevoit să treacă prin coșmarul recrutării unei echipe de muncitori.

Inițial, am decis să mă specializez în meseria de „zugrav-faianțar”: întâmplător, una dintre cele mai căutate și greu de găsit meserii din România.

La Agenția pentru Ocuparea Locurilor de Muncă din București, primele informații utile le afli chiar de la portarul instituției:

„În ce sector locuiți?”

„În sectorul 3”

„Intrați aici și urcați la etajul 2. Acolo e pentru sectorul 4, dar puteți intra să întrebați și dacă sunteți din sectorul 3”.

La etajul doi al clădirii, angajata de la ghișeu răspunde prompt:

„Nu, aici e pentru București, dar doar pentru adeverințe. Pentru sectorul 3 mergeți în partea cealaltă, la cealaltă intrare din clădire. Ieșiți, megeți și întrebați acolo portarul”

La ieșire, portarul vine cu un alt verdict:

„Acolo e doar pentru sectorul 1 și 2. Pentru sectorul 3, mergeți în Tăbăcarilor”

La cea de-a doua intrare din sediul ANOFM, „portarul nr. 2” intervine prompt:

„Ce faceți, domnu'?”

„M-a trimis colegul... (arăt spre „portarul nr. 1”, care ne face prietenos cu mâna, de la distanță)

„Pentru ce sector?”

„Trei!”

„Aici nu avem sectorul 3, avem doar consiliere!”

„Bună și aia!”

„Cum intrați pe ușa din mijloc, în stânga!”

La biroul de „consiliere”, angajata ANOFM prezintă o listă cu tot felul de cursuri oferite de agenție: „Uitați, asta e oferta: cursuri de calificare pentru electrician, instalator, mecanic auto, ospătar...”.

Astfel de cursuri sunt gratuite însă doar pentru șomerii înregistraţi la Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă. Cei care nu sunt șomeri pot urma doar cursurile contracost oferite de firme omologate.

Curs de calificare pentru meseria de instalator: 1.150 de lei. Durata: 3-4 luni

Ca din întâmplare, „la etajul doi” al clădirii unde se află birourile Agenției pentru forțe de muncă din București, există un astfel de „centru” al unei firme specializate în cursuri de recalificare, oferite contracost.

„Centrul”, recomandat chiar de angajații ANOFM, nu mai oferă însă cursuri de calificare pentru zugravi. Sau „lucrători finisori în construcții” cum sunt cunoscuți, în mod oficial, în limbajul păsăresc al firmelor de recrutare.

Un curs de instalator costă în jur de 1.000 de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

„Am avut, dar nu le-am mai reautorizat pentru că nu au fost căutate”, vine răspunsul angajatei. Care îmi sugerează, în schimb, o reorientare în carieră pentru meseria de instalator. Firma are în program un astfel curs, cu durata de 20 de săptămâni.

„Așteptăm să se facă o nouă grupă, probabil anul viitor. Costă 1.150 de lei. Durează atât de mult - 3 luni - pentru că e curs de calificare nivel 3. Se ia de la zero. Suntem în formare de grupă, dar acum vin Sărbătorile... Cursurile sunt de seară, durează în jur de 2 ore”.

Nu e rău. Mai ales că, atâta vreme cât vom avea apă și gravitație pe această planetă, oamenii vor avea nevoie de instalatori. O mică fisură e suficientă să te arunce înapoi în Evul Mediu. Iar atunci, singura ta șansă de reabilitare este să chemi un instalator. Sau să urmezi chiar tu un curs pentru a deveni tu unul.

Cursuri de inițiere făcute doar pe hârtie: „Ele sunt doar pentru persoanele care au lucrat în domeniu, știu meseria deja. Vin, dau examen și le dăm certificat”

Să ajungi să urmezi efectiv un astfel de curs se dovedește a fi însă mult mai dificil în practică.

O firmă din județul Argeș oferă, de pildă, cursuri de formare profesională pentru meseria de „dulgher-tâmplar-parchetar”, dar care sunt destinate doar „meseriașilor” care au nevoie de „diplomă”.

„Ați lucrat în domeniu?”, este prima întrebare pusă în cadrul convorbirii telefonice. „Nu facem cursuri de inițiere, ele sunt doar pentru persoanele care au lucrat în domeniu, știu meseria”, a explicat angajata firmei.

Practic, respectivul „curs” este doar un „examen”: meseriașul vine și, în urma examinării, i se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite”.

Altă firmă, cu sucursale în Ploiești, Târgoviște, Slatina și Tulcea, oferă inclusiv cursuri de zugrav. Sau „lucrător finisor în construcții”. Astfel, cei care locuiesc în București trebuie să vină să urmeze cursurile doar în Ploiești.

La telefon, mi se explică faptul că e destul de „greu” să urmezi un curs de inițiere, chiar dacă teoretic acesta durează două luni și costă doar 600 de lei.

„Depinde de numărul de persoane înscrise: trebuie să se facă o grupă de 15 persoane. Aici, avem însă evaluare: adică, cei care știu deja meseria, vin doar la examen și le eliberăm diplomă. Până acum, s-au înscris foarte multe persoane pentru diplomă. Pentru curs de inițiere, așteptați să se mai strângă 15-20 de persoane”.

Foto: Profimedia Images

Conform fișei postului, „lucrătorul finisor pentru construcții” execută atât lucrări de interior cât și lucrări de exterior, iar gama de lucrări executate de acesta cuprinde: lucrări de tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, executarea placajelor de faianță și a pardoselilor din gresie. În urma participării la un astfel de curs, absolventul va învăța să întocmească un plan de construcții, să efectueze „tencuieli simple driscuite” cu respectarea normelor de protecția muncii și PSI, să efectueze zugrăveli și vopsitorii simple, placaje din faianță și pardoseli din gresie.

Ceva mai multe șanse par să fie tot în București, dar la un ONG care oferă cursuri pentru „instalatori”.

„Avem 7 persoane înscrise, mai avem nevoie de 7, ca să începem cursul. E posibil ca respectivul cursu să înceapă anul acesta, dar mai degrabă e posibil să fie în ianuarie 2023. Cursul de instalator înseamnă o zi pe săptămână teorie și 4 zile de practică, pe teren. Precizați că vreți să vă înscrieți la curs și că nu ați mai activat în domeniu și că nu aveți experiență”, vine răspunsul.

În plus, astfel de meserii sunt bănoase: un electrician proaspăt absolvent de şcoală profesională se angajează cu un salariu brut de minimum 4.000 de lei pe lună, comparativ cu un absolvent de facultate care primeşte imediat după terminarea cursurilor oferte de muncă la nivelul salariului lunar minim brut pe economie.