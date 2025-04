Grija pentru săraci, pentru cei vulnerabili și pentru cei marginalizați a fost o misiune constantă pentru Papa Francisc. Suveranul Pontif a inspirat numeroși preoți romano-catolici, dar și surori. Astfel, în România sunt misionari din India, Filipine sau Italia. Totodată, din țara noastră, preoți și surori au plecat pe alte continente, pentru a da o mână de ajutor semenilor aflați în nevoie.

Sora Annamaria Tubio, misionară din Filipine: Am acceptat chemarea asta, misiunea asta de a veni în România, chiar dacă știam că era greu și aveam și eu 23 de ani. Vă dați seama ce înseamnă.

Sora Annamaria a construit de la zero o grădiniță în Iași. Este din Filipine și, după o perioadă de pregătire de câțiva ani în Italia, a venit în România.



Sora Annamaria Tubio, misionară din Filipine: În 2009 am făcut grădinița asta. Vă dați seama, eu nu am cerut ajutor ca cineva să aducă actele la biroul din primărie. Mă duceam singură, cu limba pe care nu o știam.

Papa Francisc, pe care l-a întâlnit în 2018, a fost o inspirație pentru Annamaria.



Sora Annamaria Tubio, misionară din Filipine: El spunea: „Să vă rugați pentru mine!”. Vă dați seama, un Papă cere rugăciune.

Părintele Alphonse este din India si se află în Romania din 2012. A construit un centru pentru tineri cu dizabilități, iar o parte dintre lucrări au fost finanțate chiar de Suveranul Pontif.



Alphonse Bakthis Walagan, preot misionar din India: Când ne lipseau banii și am apelat la el și am ajuns la el și am vorbit cu el și el, văzând proiectele noastre, un sfert din banii care au fost aici la construcție au venit de la Papa Francisc.

La centru mai este un preot din India si un preot italian, care l-a cunoscut prima oară pe Papa Francisc în 1995 cand era episcop auxiliar de Buenos Aires.



Omodei Battista, preot: Papa Francisc a fost un om deschis, care a înțeles diferențele. A stat de vorbă cu săracii, a stat de vorbă cu bogații, cu politicienii, cu cei din alte religii.

La centrul Sfântul Iosif, surorile au grijă de bătrâni si oferă zilnic o masă caldă pentru 50 de nevoiași. Sora Tatiana a avut și ea o misiune în Congo, din 2021 până anul trecut. A format acolo prima generație de surori congoleze.



Sora Tatiana Gheghici, misionară în Congo: Am tras o lecție spunându-mi că ei se mulțumesc cu puțin și sunt bucuroși și aș putea să fac și eu la fel când sunt lipsuri, să nu mă plâng, dar să pot trăi senină și bucuroasă ca și ei, că ei reușesc.

Sora Victoria Pop, reprezentantă cămin de bătrâni: În fiecare zi slujim, în fiecare zi ajutăm, facem fapte bune, dar această slujire zilnică trebuie să devină firească.

Comunitatea romano-catolică din Iași s-a format în secolul al 17-lea.

