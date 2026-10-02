Live TV

Video „Am ajuns la psihiatru”. Stresul la job îi epuizează pe români: patru din 10 angajați spun că munca le afectează sănătatea mintală

Data publicării:
burnout la locul de munca
Lipsa recompenselor, abuzurile și comunicarea deficitară sunt printre principalele probleme semnalate de angajații români. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajați români. Patru din 10 salariați spun că serviciul a ajuns să însemne epuizare, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Când vine vorba despre șefi și colegii muncă, mai bine de jumătate preferă să tacă, de teamă că ar putea avea de suferit.

Mai multă muncă, mai puțină energie, stres și sentimentul că efortul nu este răsplătit pe măsură. Marius are 41 de ani și lucrează în construcții. Bărbatul spune că atmosfera la job este din ce în ce mai apăsătoare, mai ales că este hărțuit de superiorii săi.

„Mă agit să iasă treburile cum trebuie. Chiar dacă îmi ies, îmi găsește motive: 'Așa nu-i bine, așa nu-i bine!'. Îi pune pe alții să mă corecteze. Din orice punct de vedere, îmi găsește nod în papură. Am ajuns la psihiatru, am ajuns la terapie. Mi-a recomandat să îmi schimb locul de muncă”, mărturisește Marius.

În plus, un salariat din 10 recunoaște că a fost abuzat verbal la job, arată studiul realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Alte probleme sunt legate de comunicarea deficitară și lipsa recompenselor.

„Unii șefi, mă gândesc, că sunt puțin cam autoritari și mai mult decât ar trebui. Ar trebui să impui limite, să îți știi valoarea (n. red. ca angajat)”, e de părere Alina, agent imobiliar.

„Depinde și cu cine lucrezi, patronii, dar eu așa, de exemplu, sunt răsplătită pentru ce fac”, recunoaște o altă doamnă.

Pentru mulți angajați, programul de lucru nu se termină atunci când pleacă de la muncă. Specialiștii spun că fără măsuri, acest lucru poate duce ușor la burnout.

„Acuzarea unor stări de oboseală, lipsă de concentrare, e un prim semnal că ceva nu funcționează. Angajatul nu își mai poate activa niciun fel de resurse - nici cognitive, nici emoționale, nici comportamentale - pentru a face față situațiilor cu care se confruntă”, explică Mihaela Rus, președintele Colegiului Psihologilor din România, filiala Constanța.

„Ce putem face să prevenim acest tumult este, în primul rând, să punem limite în programul nostru de lucru, trebuie să evităm să mai răspundem la telefon, mesaje sau mailuri în afara programului de lucru, să ne relaxăm în timpul nostru liber și să definim foarte clar profesia față de timpul personal”, recomandă Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola.

Angajații din Sănătate și Asistență socială sunt cei care reclamă cel mai adesea epuizarea cauzată de locul de muncă.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu saluta cu mana
1
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
sustinatoare dilie
2
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
Kelemen Hunor.
3
Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
4
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
Anunțul lui Cristiano Ronaldo a făcut rapid înconjurul lumii. Georgina Rodriguez a reacționat imediat
Digi Sport
Anunțul lui Cristiano Ronaldo a făcut rapid înconjurul lumii. Georgina Rodriguez a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pregatiri pelerinaj iasi
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sf. Parascheva. Zeci de restaurante vor pregăti, gratuit, 100.000 de porții de mâncare
spital regional
Guvernul prelungește termenele de finalizare a spitalelor regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, finanțate prin BEI
Avion de mici dimensiuni.
Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat pe aerodromul din Iași. Pilotul a fost rănit și a ajuns la spital
Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Foto
Când începe pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași
un pat pe holul unui spital modern
Suspiciune de scarlatină la un elev de 15 ani din Iași. Avertismentul medicilor privind răspândirea în școli
Recomandările redacţiei
sediul s&p
România așteaptă verdictul S&P privind ratingul de țară. Cât de mare...
drona profimedia
Alertă în Tulcea: Un obiect, posibil o dronă, ar fi căzut în...
Donald Trump
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie...
Eugen Tomac
Tomac: „Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”. Ce spune...
Ultimele știri
ANM anunță o lună octombrie mai caldă decât în mod normal. Cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni
After School închis pentru că profesorii pleacă în pelerinajul de Sf. Parascheva. Mesajul a stârnit furie: „O atitudine de dispreț”
Ţările europene au convenit asupra unui răspuns „ferm” la presiunile SUA privind motorina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Fanatik.ro
Florentin Petre a găsit slăbiciunile Poloniei înaintea meciului cu România: „Sunt probleme care pot fi...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ce sfat i-ar fi dat azi Mircea Lucescu lui Gică Hagi! Marius Mitran dezvăluie o discuție neștiută cu Il Luce...
Adevărul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Satu Mare și Baia Mare, marile orașe din nord-vest rămase departe de autostrăzi. Peste 450.000 de oameni...
Newsweek
Cât trebuie să muncești și pe ce salariu pentru o pensie de 5.000 de lei net? Cum îți faci calculul?
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă