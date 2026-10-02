Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajați români. Patru din 10 salariați spun că serviciul a ajuns să însemne epuizare, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Când vine vorba despre șefi și colegii muncă, mai bine de jumătate preferă să tacă, de teamă că ar putea avea de suferit.

Mai multă muncă, mai puțină energie, stres și sentimentul că efortul nu este răsplătit pe măsură. Marius are 41 de ani și lucrează în construcții. Bărbatul spune că atmosfera la job este din ce în ce mai apăsătoare, mai ales că este hărțuit de superiorii săi.

„Mă agit să iasă treburile cum trebuie. Chiar dacă îmi ies, îmi găsește motive: 'Așa nu-i bine, așa nu-i bine!'. Îi pune pe alții să mă corecteze. Din orice punct de vedere, îmi găsește nod în papură. Am ajuns la psihiatru, am ajuns la terapie. Mi-a recomandat să îmi schimb locul de muncă”, mărturisește Marius.

În plus, un salariat din 10 recunoaște că a fost abuzat verbal la job, arată studiul realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Alte probleme sunt legate de comunicarea deficitară și lipsa recompenselor.

„Unii șefi, mă gândesc, că sunt puțin cam autoritari și mai mult decât ar trebui. Ar trebui să impui limite, să îți știi valoarea (n. red. ca angajat)”, e de părere Alina, agent imobiliar.

„Depinde și cu cine lucrezi, patronii, dar eu așa, de exemplu, sunt răsplătită pentru ce fac”, recunoaște o altă doamnă.

Pentru mulți angajați, programul de lucru nu se termină atunci când pleacă de la muncă. Specialiștii spun că fără măsuri, acest lucru poate duce ușor la burnout.

„Acuzarea unor stări de oboseală, lipsă de concentrare, e un prim semnal că ceva nu funcționează. Angajatul nu își mai poate activa niciun fel de resurse - nici cognitive, nici emoționale, nici comportamentale - pentru a face față situațiilor cu care se confruntă”, explică Mihaela Rus, președintele Colegiului Psihologilor din România, filiala Constanța.

„Ce putem face să prevenim acest tumult este, în primul rând, să punem limite în programul nostru de lucru, trebuie să evităm să mai răspundem la telefon, mesaje sau mailuri în afara programului de lucru, să ne relaxăm în timpul nostru liber și să definim foarte clar profesia față de timpul personal”, recomandă Raluca Modoranu, psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola.

Angajații din Sănătate și Asistență socială sunt cei care reclamă cel mai adesea epuizarea cauzată de locul de muncă.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia