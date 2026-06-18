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Video „Am depus 25 de CV-uri și nu am fost acceptată nicăieri”. Absolvenții români își găsesc greu de lucru. Bariera de care se lovesc

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candidati la interviu pentru job
Eurostat: Trei din 10 absolvenți din țara noastră nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Șansele de angajare pentru tinerii români, imediat dupa absolvire, sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. Trei din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Este și cazul unei tinere din Iași, refuzată în lanț de angajatori: „Am depus 25 de CV-uri și nu am fost acceptată nicăieri”, spune aceasta.

Denis este student în ultimul an la Facultatea de Geografie din Iași și își dorește un loc de muncă după examenul de licență.

„Am lucrat doar așa, part-time, pe timpul verii, dar nu am reușit să-mi găsesc ceva în domenu”, mărturisește Denis.

Tânărul e convins că studiile de licență nu sunt suficiente pentru a obține un loc de muncă.

„Fac masterul din simplul fapt că mă gândesc că o să-mi crească șansele ca un angajator să mă aleagă pe mine peste alți candidați. Mulți angajatori caută persoane care au experiență și de pe băncile facultății plecăm cu zero experiență, plecăm cu cel mult câteva cunoștințe de bază”, mai spune Denis.

„Această experiență chiar nu putem să o dobândim din facultate și este un criteriu imposibil de atins”, completează și un alt tânăr.

Datele Eurostat arată că rata de angajare, imediat dupa absolvire, pentru tinerii din România, este puțin peste 70%. Asta în timp ce în Malta, Germania sau Olanda, mai bine de 90% dintre tineri își gasesc de lucru dupa finalizarea studiilor.

Rata de angajare a absolvenților
sursa: Eurostat

  • Malta: 91,0%
  • Germania: 90,6%
  • Olanda: 90,1%
  • România: 72,7%
  • Italia: 71,8%
  • Grecia: 62,4%

„Nu contează că tu ai o diplomă într-un anumit domeniu. Nu putem să continuăm la nesfârșit să subestimăm și să subevaluăm instituțiile, inclusiv sistemul de învățământ”, e de părere sociologul Romeo Asiminei.

Mulți tineri spun că au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, inclusiv în domenii care nu necesită studii superioare.

„Am depus CV-uri în 25 de locuri și nu am fost acceptată nicăieri, pentru că nu aveam experiență. La magazine de haine și poate barista, ospătar și nu, nu am avut noroc”, mărturisește o tânără.

„Pe domeniul meu de informatică, IT, calculatoare, s-ar putea să fie mai ușor, întrucât sunt tot felul de internship-uri sau oportunități pentru studenți”, susține un alt tânăr.

Un alt criteriu care scade șansele de angajare este legat de competențele digitale și ultilizarea tehnologiei.

„Știu să folosească tehnologia pentru socializare, însă pentru a lucra într-un mediu de business există nevoia de a înțelege tool-urile, de a înțelege securitatea datelor, de a ști să folosească instrumente de colaborare digitală. Noi ne situăm la 47% față de peste 70%, media Uniunii Europene. AI a devenit noul angajat entry-level”, e de părere Ioana Maxim, specialist resurse umane.

Aceeași analiză Eurostat arată că bărbații au mai multe oportunități imediat după absolvire, în România. Rata de angajare în cazul lor este de aproape 75%, în timp ce în cazul femeilor este de 70%.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

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